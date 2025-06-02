«Там, где не кормят, я участвовать не готова»: Саша Савельева о реалити-шоу, сольной карьере и хейтерах
© Личный архив Саши Савельевой
Артистка Саша Савельева начинала свой путь в шоу-бизнесе с проекта «Фабрика звезд». И спустя более 20 лет она вновь приняла участие в реалити, но уже не в музыкальном. Певица вместе с Денисом Клявером снялась во втором сезоне «Сокровищ императора» на телеканале ТНТ, и хоть с первых выпусков пара показывала хорошие результаты, в какой-то момент удача отвернулась, и исполнители вернулись в Москву ни с чем.
Несмотря на проигрыш, путешествие в Китай оставило немало воспоминаний Саше. В интервью порталу «Страсти» она рассказала о дружбе с Клявером, разлуке с мужем и сыном из-за проекта, а также об уходе из «Фабрики», общении с бывшими коллегами, хейтерах и секретах красоты.
— Александра, вас не так часто можно увидеть в реалити-шоу, почему согласились сняться в «Сокровищах императора»?
— В моей жизни было большое приключение под названием «Фабрика звезд», и это было что-то, но вы и сами все знаете. Меня приглашали к участию в разных шоу, но в основном - это были шоу на выживание. К сожалению, для меня очень важным фактором является режим и в том числе режим питания. Поэтому там, где не кормят, я участвовать не готова. А в «Сокровищах императора» обещали еду и сон в гостинице. Обещание сдержали. Кроме шуток, это и правда очень увлекательное шоу, считаю одним из лучших на нашем ТВ. Большое уважение тем, кто его придумал и воплотил.
— С Денисом Клявером вас связывает крепкая дружба? Почему именно с ним пришли в проект?
— Я очень обрадовалась, когда подтвердили наше участие с Денисом. Мы дружим 22 года, как раз с «Фабрики звезд». Во-первых, это очень символично. Во-вторых, я знаю, что могу на него положиться. Вот знаете, когда ты чувствуешь себя в полном комфорте с человеком. Вот вам и доказательство дружбы между мужчиной и женщиной.
— С первых выпусков отношения между некоторыми парами накалились. Трудно ли вам было взаимодействовать с какими-то участниками? Вы считаете себя конфликтным человеком или предпочитаете всегда «сглаживать углы»?
— Мне не трудно общаться с людьми в целом. Я всегда нахожу общий язык благодаря природной рассудительности. С участниками было то же самое, не было ни одного человека на проекте, включая съемочную команду, с кем случился бы какой-то маломальский конфликт. Я люблю людей и люблю общаться. Мы кстати с Денисом очень похожи в этом.
— Изначально шли за победой или просто поучаствовать? На что потратили бы выигрыш и как бы делили его с Денисом?
— Если честно, когда мы заходили в проект, мы об этом не думали. Конечно, всегда хочется победить, особенно, когда все для этого есть. Потому что в проекте мы со всем справлялись отлично. Если бы победили — несомненно большая часть выигрыша пошла на благотворительные цели. Надеюсь, те, кто выиграют, сделаю точно так же.
— Легко ли удалось поставить карьеру и личную жизнь на паузу ради участия в проекте? По семье не скучали? Сложно ли переживаете разлуку с сыном?
— Я понимала, на что иду, и предупредила своих любимых, что я не знаю, сколько пробуду там. Они у меня мужчины понимающие — отпустили без проблем. Что касается карьеры, мы с командой постарались освободить это время. Тем более сьемки тоже входят в часть работы, так что с этим проблем не было.
— Собираетесь ли вы с мужем ограждать сына от публичности?
— Думаю, то, что мы не показываем его и он не участвует в наших сьемках, красноречивее слов. Если он сам захочет публичности - без проблем. Но это будет его решение, а не наше.
— В одном из последних интервью вы признались, что думаете о втором ребенке. А если не секрет, после рождения сына хотите девочку или еще одного мальчика?
— Я не могу решать за того, кто решает, поэтому буду рада ребенку любого пола. Самое важное, чтоб это случилось.
— Не боитесь, что из-за второго ребенка вновь придется поставить карьеру на паузу?
— Я уже ставила карьеру на паузу, а потом жизнь поставила на паузу всех нас, когда началась пандемия. Поэтому я ничего не загадываю. Уверена, все можно совмещать, главное, чтоб не случилось чего-то глобального, что помешает это сделать.
— А в принципе, если бы встал выбор — карьера или семья — что бы вы предпочли и почему?
— Такой выбор может встать только перед человеком, который сам ставит себе такой выбор. Я люблю работать, и люблю своего сына, и мужа люблю. И еще учусь на психолога. Я же не разрываюсь. Все успеваю.
— Уже несколько лет вы занимаетесь сольной карьерой. Сложно ли было после долгих лет в группе начать выступать одной? Что было самым трудным?
— Нет, тем более, я морально была к этому готова, с тех пор как сделала свою программу. Это было еще во время выступления в группе «Фабрика». Выступать я люблю, поэтому проблем с концертами точно не было. В основном сложности в том, что ты сама за себя. И все решения я принимаю сама. Да, у меня есть люди, которые со мной работают, но финальное слово за мной. Когда работаешь в группе — последнее слово за продюсером. В данном случае продюсер я.
— Готовились к уходу из группы или это получилось спонтанно?
— Я просто забеременела и дальше само собой все получилось. Это совпало с моими ощущениями, что я отдала группе все, что могла, и все пришло в правильное время.
— Сейчас многие знаменитые дуэты и группы вновь воссоединяются. Например, «Тату», «Тутси». А вы бы согласились вновь войти в состав «Фабрики» с Сати Казановой, Ирой Тоневой?
— Я думаю сейчас это невозможно, каждая из нас делает свою музыку, абсолютно непохожую. Но вот сделать какую-то коллаборацию было бы здорово.
— После ухода из группы вы поддерживаете общение с бывшими коллегами? Может, встречаетесь или у вас есть общий чат?
— Я дружу с Ирой, Сашей Поповой, Сати. Мы в очень хороших отношениях. По-другому невозможно, ведь мы выросли вместе. Мы столько всего прошли.
— А когда менялся состав группы, легко ли принимали новых участниц или было тяжело работать с новыми людьми?
— Была только одна участница, которая проявила себя не лучшим образом, мы сразу не поняли. А потом, как поняли, кто с нами! Слава Богу, мы разошлись. С Сашей Поповой, я считаю, — это прекрасный состав. Поэтому для меня существует только Сати и Саша. Лучшие годы, прекрасные гастроли, замечательные песни. Мы очень сблизились.
— После начала вашей сольной карьеры, поклонники стали с повышенным вниманием изучать ваши треки. Как относитесь к тому, что некоторые ваше творчество критикуют? Хейт вас с целом задевает?
— Ой, пройдя школу, начиная от «Фабрики», хейт — постоянный спутник. Но я вам скажу очень интересную вещь — критикуют не песни, критикуют персоналию. А это самое лучшее, что может быть. Значит, ты вызываешь эмоции. Значит, в тебе что-то цепляет. И потом людям сложно переключиться с моего творчества в «Фабрике» на сольное. Потому что я выросла, выросли и песни. Для людей могут быть непривычными какие-то вещи, но я спокойно веду их через эту тревогу, выпуская трек за треком, рассказываю им мою историю. На концертах мне кричат «браво» и подпевают. Это ли не лучшая оценка?
— А если негативные комментарии касаются внешности, обращаете на них внимание или же вам все равно на то, что говорят хейтеры?
— Я иногда люблю ответить на интересный коммент. В основном у такого поведения есть причины. Они глубоко личные и у каждого человека свои. Обида — нет. Сочувствие — да. Я спокойна.
— Вы как-то признавались, что никогда не делали пластику и уколы красоты. А как думаете, с возрастом ваше мнение изменится или даже спустя 20 лет не пойдете на радикальные изменения во внешности?
— Ну, во-первых, пластику мне еще рано, считаю, хорошо сохранилась. Если честно, я поняла — чем меньше ты делаешь, тем лучше выглядишь. Я делаю только то, что действительно нужно. Скулы и губы не делаю, но вот аппаратную косметологию и биоревитализацию правильными препаратами начала. Очень люблю массаж лица и сама его тоже себе делаю. Думаю, это помогает. Но самое главное — это внутреннее состояние. Как психолог, могу сказать, что это играет решающую роль. Здоровье физическое и психическое - впереди планеты всей.
— И последний вопрос — так как наш портал называется «Страсти», что является вашей страстью?
— Моей страстью является сцена, музыка, репетиции, концерты и все, что с этим связано. Не даром один мудрый человек сказал: «Делай то, что нравится, и тебе не придется работать ни дня».