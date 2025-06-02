«Там, где не кормят, я участвовать не готова»: Саша Савельева о реалити-шоу, сольной карьере и хейтерах

Артистка Саша Савельева начинала свой путь в шоу-бизнесе с проекта «Фабрика звезд». И спустя более 20 лет она вновь приняла участие в реалити, но уже не в музыкальном. Певица вместе с Денисом Клявером снялась во втором сезоне «Сокровищ императора» на телеканале ТНТ, и хоть с первых выпусков пара показывала хорошие результаты, в какой-то момент удача отвернулась, и исполнители вернулись в Москву ни с чем.

Несмотря на проигрыш, путешествие в Китай оставило немало воспоминаний Саше. В интервью порталу «Страсти» она рассказала о дружбе с Клявером, разлуке с мужем и сыном из-за проекта, а также об уходе из «Фабрики», общении с бывшими коллегами, хейтерах и секретах красоты.

— Александра, вас не так часто можно увидеть в реалити-шоу, почему согласились сняться в «Сокровищах императора»?

— В моей жизни было большое приключение под названием «Фабрика звезд», и это было что-то, но вы и сами все знаете. Меня приглашали к участию в разных шоу, но в основном - это были шоу на выживание. К сожалению, для меня очень важным фактором является режим и в том числе режим питания. Поэтому там, где не кормят, я участвовать не готова. А в «Сокровищах императора» обещали еду и сон в гостинице. Обещание сдержали. Кроме шуток, это и правда очень увлекательное шоу, считаю одним из лучших на нашем ТВ. Большое уважение тем, кто его придумал и воплотил.

— С Денисом Клявером вас связывает крепкая дружба? Почему именно с ним пришли в проект?

— Я очень обрадовалась, когда подтвердили наше участие с Денисом. Мы дружим 22 года, как раз с «Фабрики звезд». Во-первых, это очень символично. Во-вторых, я знаю, что могу на него положиться. Вот знаете, когда ты чувствуешь себя в полном комфорте с человеком. Вот вам и доказательство дружбы между мужчиной и женщиной.

— С первых выпусков отношения между некоторыми парами накалились. Трудно ли вам было взаимодействовать с какими-то участниками? Вы считаете себя конфликтным человеком или предпочитаете всегда «сглаживать углы»?

— Мне не трудно общаться с людьми в целом. Я всегда нахожу общий язык благодаря природной рассудительности. С участниками было то же самое, не было ни одного человека на проекте, включая съемочную команду, с кем случился бы какой-то маломальский конфликт. Я люблю людей и люблю общаться. Мы кстати с Денисом очень похожи в этом.

— Изначально шли за победой или просто поучаствовать? На что потратили бы выигрыш и как бы делили его с Денисом?

— Если честно, когда мы заходили в проект, мы об этом не думали. Конечно, всегда хочется победить, особенно, когда все для этого есть. Потому что в проекте мы со всем справлялись отлично. Если бы победили — несомненно большая часть выигрыша пошла на благотворительные цели. Надеюсь, те, кто выиграют, сделаю точно так же.