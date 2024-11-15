«Людям испортили вкус»: Антон Батырев объяснил, почему сейчас не снимают патриотические фильмы

Антон Батырев считает, что у нас нет хороших сценариев для патриотического кино. Актер сериала «Овчарка» телеканала «Россия» оценил состояние современной индустрии в беседе с сайтом «Страсти».

По мнению Антона, за последние 15-20 лет лишь немногие режиссеры обращались к советской психологической драме. Имея перед собой образец, они стали смотреть на Голливуд и снимать «эффектное кино».

«Начиная с конца 80-х и далее немногие режиссеры снимали советскую психологическую драму. Я считаю, нашим людям испортили вкус тем, что создавалось лет 15-20 назад. Мы начали смотреть зачем-то в чужую сторону, имея свое прекрасное кино. Слава Богу, у нас уже закончилась тенденция снимать, так называемое, эффектное кино по голливудским меркам, но кто сказал, что Голливуд — это образец, вершина мира?» — высказался Батырев.

Также актер отметил, что у нас стали писать плохие сценарии про бандитов, не несущие в себе смысл. По мнению Антона, деятели кино должны ориентироваться на русскую классику, отражающую историю страны.

«Наша классика — она же мировая! Если взять соотношение русских авторов и зарубежных, поверьте, мы будем на первом месте по количеству экранизаций! У нас глубокая история! Того же Федора Достоевского никем нельзя заменить», — резюмировал Батырев.

Полное интервью Антона Батырева о выживании в 90-е и личной жизни читайте здесь.