Людмила Пельгасова объяснила, почему в России так мало женщин-пилотов. Об этом стало известно «Страстям».

Пилот Людмила Пельгасова объяснила, почему в ее профессии так мало женщин. По ее словам, женщин начали принимать в учебные заведения по специальности только в 2009 году.

«В России девушек стали в летное училище принимать только в 2009 году. Это значит, что если они три года учились, только в 2012 году выпустились. А если они учились пять лет, то еще на два года позже. Но потом случилось еще много нехороших историй — то COVID, то еще какой-нибудь апокалипсис, и в течение этого времени все выпустившиеся просто не имели возможности себе найти работу», — рассказала она.

Пельгасова призналась, что еще одна причиной, почему женщин так мало среди пилотов, заключается в нежелании некоторых авиакомпаний принимать их на работу.

Полное интервью с Людмилой Пельгасовой читайте по ссылке.