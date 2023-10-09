«Люди встретились на съёмках не случайно»: ясновидящая Янко о смерти актеров сериала «Солдаты»
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Сериал российского комедийного сериала «Солдаты» увидел свет в 2004 году. Телезрители на протяжении 10 лет наблюдали через экран за армейской действительностью. В проекте приняли участие как знаменитые, так и начинающие свою карьеру актеру. К сожалению, многих из них после съемок в сериале внезапно настигла смерть. Портал «Страсти» решил узнать у таролога, ясновидящей Галины Янко, есть ли какая-то связь между уходом девяти артистов из мира живых и съемками. Как можно объяснить череду трагических совпадений?
«Все эти люди снимались в фильме о войне. Они все находились во время съемок в лесу. Не каждый лес приветливый и добрый. Все мы любим парки и скверы, и наслаждаемся природой в любое время года. Но есть леса с темной энергией», - отмечает специалист.
По ее словам, в случае с актерами сериала «Солдаты» речь идет о стечении обстоятельств. Янко подчеркивает: было неправильно выбрано место и время для съемки.
Темные силы их начали забирать по очереди. На них обрушилось проклятие черных сил и все они постепенно начали болеть и уходить в мир мертвых. Но могу сказать, что у каждого человека есть судьба и случай. Кто- то может справится с испытаниями, а кто-то нет. К сожалению, все эти люди встретились вместе на сьемках не случайно. Линии их жизни не такие длинные, и всем нам очень жаль потерять таких великолепных актеров.
Галина Янко
Ясновидящая, таролог
В заключение ясновидящая добавила, что очень важно подбирать правильное место и время, понимать, где, как и что снимать.
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