«Люди встретились на съёмках не случайно»: ясновидящая Янко о смерти актеров сериала «Солдаты»

Сериал российского комедийного сериала «Солдаты» увидел свет в 2004 году. Телезрители на протяжении 10 лет наблюдали через экран за армейской действительностью. В проекте приняли участие как знаменитые, так и начинающие свою карьеру актеру. К сожалению, многих из них после съемок в сериале внезапно настигла смерть. Портал «Страсти» решил узнать у таролога, ясновидящей Галины Янко, есть ли какая-то связь между уходом девяти артистов из мира живых и съемками. Как можно объяснить череду трагических совпадений?

«Все эти люди снимались в фильме о войне. Они все находились во время съемок в лесу. Не каждый лес приветливый и добрый. Все мы любим парки и скверы, и наслаждаемся природой в любое время года. Но есть леса с темной энергией», - отмечает специалист.

По ее словам, в случае с актерами сериала «Солдаты» речь идет о стечении обстоятельств. Янко подчеркивает: было неправильно выбрано место и время для съемки.