«Люди могут себе позволить»: продюсер Маликов прокомментировал гонорар Шнурова в 25 млн за корпоратив

Продюсер Андрей Маликов прокомментировал большие гонорары звезд. Так, известно, что певец Сергей Шнуров просит за корпоратив 25 млн рублей, а Люся Чеботина – 3,5.

Маликов считает, что «времена филармоний закончились», а если артист называет подобную сумму, значит есть спрос.

«У нас свободный рынок, где спрос рождает предложение. Если Сергей Шнуров просит за выступление на корпоративе 25 млн рублей, значит, есть люди, которые хотят и могут себе позволить платить ему такие деньги. У нас нет регуляторов и ограничений стоимости артиста. Времена советских филармоний с жёсткими ставками и ограничениями за выступление закончились в 1991 году. В настоящее время каждый артист сам формирует и назначает свою цену за выступление в зависимости от спроса и популярности, имея на это полное право. Эти деньги он получает по договору, платит налоги, живёт так, как ему нравится и по ночам спит спокойно», - заключил продюсер.

Подробнее о том, как Маликов начинал карьеру, раскрутил проект «Руки Вверх!», о судах за права на песни, а также о личной жизни продюсера читайте в нашем интервью.