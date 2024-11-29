«Люди будут хотеть видеть старый состав»: что не так с новыми солистками SEREBRO

Композитор Максим Фадеев презентовал новый состав группы SEREBRO. Пока певицы выпустили только одну песню, но в Сети их уже активно обсуждают. Портал «Страсти» выяснил, удастся ли солисткам добиться успеха и поможет ли им в этом использование искусственного интеллекта.

В обновленный коллектив вошли, как и прежде, три вокалистки. Они будут выступать под псевдонимами KEIKO, AYA, DI. Артистки уже разместили первый клип, который вызвал немало вопросов у поклонников. В разговоре со «Страсти» продюсер Павел Рудченко отметил — певицам придется сильно постараться, чтобы завоевать любовь публики, так как аудитории нравится SEREBRO, но старое.

«Решение Максима Фадеева считаю абсолютно верным, потому что действительно идет рост внимания к песням группы SEREBRO. Но любят песни именно того коллектива, где были Серябкина и Темникова. Поэтому новым участницам SEREBRO нужно будет еще очень постараться, чтобы их визуал и они сами ассоциировались с этой группой», — заявил Рудченко.

По словам продюсера, Фадеев уже неоднократно пытался вдохнуть новую жизнь в старый проект, но пока это ему не удавалось именно из-за ассоциаций с прежними солистками.

«Да, он возобновил коллектив, они будут петь эти же песни, может, новые издавать, но при этом люди будут хотеть видеть старый состав. Вот именно поэтому сейчас очень многие составы двухтысячных заново собираются», — поделился продюсер.