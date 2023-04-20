«Людей с инвалидностью не могут полюбить»: как бьюти-блогер Лили Ло разрушает стереотипы
Бьюти-блогер с синдромом Олбрайта Лили Ло (настоящее имя Лилия Лутфрахманова – прим. ред.) еще в 2016-м году взорвала Интернет историей о своем заболевании – её ролик набрал на YouTube свыше шести миллионов просмотров.
Девушка родилась абсолютно здоровым ребенком и развивалась как все обычные дети, однако в возрасте 7 лет внезапно начала хромать на одну ногу. В больнице поставили диагноз – синдром Олбрайта. Редкое мультисистемное заболевание, которое приводит к хрупкости и деформации костей и суставов, вынудило Лили Ло сесть на инвалидную коляску, однако девушка не только не сломалась духом и стала узнаваемым блогером в индустрии красоты, но еще и избавилась от стереотипа о том, что людей с инвалидностью не могут полюбить. Лилия рассказала нам о том, как впервые взаимно влюбилась в 27 лет, и как ей удалось справиться со страхом одиночества.
«Он разрушил стереотип в моей голове, что меня невозможно любить»
Лилия испытывает взаимные романтические чувства вот уже четыре месяца. Это ее первые длительные и серьезные отношения. Загадывать, как они будут развиваться, девушка не берется. Воздушных замков не строит, но признается, что молодой человек за столь короткий срок успел научить ее многому. Например, навсегда распрощаться с гнетущими установками.
У нас в голове есть дурацкий стереотип, что людей с инвалидностью не могут полюбить. Есть пары, которые этот стереотип разрушают, но при этом я сама себе внутри всегда говорила, что меня никогда никто не полюбит, что меня невозможно принять. Жила с мыслью, как вообще меня можно полюбить, и зачем, если вокруг полно красивых и здоровых девушек. Этот стереотип был во мне всегда. Даже в тот день, когда мы впервые с ним встретились, я думала, что он прикалывается. И когда писал мне о том, что я классная, тоже думала, что он прикалывается. А оказалось, что нет.
Лили Ло
Бьюти-блогер
Лилия познакомилась с молодым человеком в Сети. Завязалась переписка. Решили встретиться – назначили дату на 18 декабря. Оба страшно переживали – боялись разочаровать, не произвести должного впечатления, разонравится. Ведь виртуальная жизнь заметно отличается от жизни настоящей, но первое свидание прошло хорошо, а за ним последовали следующие встречи, разговоры до утра и откровения.
«Вообще неважно, что будет дальше – расстанемся мы или будем вместе, это всё так не важно. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было хорошо, но я в любом случае этому человеку безумно за всё благодарна, потому что он разрушил этот стереотип. Он разрушил стереотип в моей голове, что меня невозможно полюбить.
Меня можно любить. Ко мне можно испытывать чувства. Меня можно хотеть».
Подробнее о жизни популярного бьюти-блогера Лили Ло читайте в нашем материале.