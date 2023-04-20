«Людей с инвалидностью не могут полюбить»: как бьюти-блогер Лили Ло разрушает стереотипы

Бьюти-блогер с синдромом Олбрайта Лили Ло (настоящее имя Лилия Лутфрахманова – прим. ред.) еще в 2016-м году взорвала Интернет историей о своем заболевании – её ролик набрал на YouTube свыше шести миллионов просмотров.

Девушка родилась абсолютно здоровым ребенком и развивалась как все обычные дети, однако в возрасте 7 лет внезапно начала хромать на одну ногу. В больнице поставили диагноз – синдром Олбрайта. Редкое мультисистемное заболевание, которое приводит к хрупкости и деформации костей и суставов, вынудило Лили Ло сесть на инвалидную коляску, однако девушка не только не сломалась духом и стала узнаваемым блогером в индустрии красоты, но еще и избавилась от стереотипа о том, что людей с инвалидностью не могут полюбить. Лилия рассказала нам о том, как впервые взаимно влюбилась в 27 лет, и как ей удалось справиться со страхом одиночества.

«Он разрушил стереотип в моей голове, что меня невозможно любить»

Лилия испытывает взаимные романтические чувства вот уже четыре месяца. Это ее первые длительные и серьезные отношения. Загадывать, как они будут развиваться, девушка не берется. Воздушных замков не строит, но признается, что молодой человек за столь короткий срок успел научить ее многому. Например, навсегда распрощаться с гнетущими установками.