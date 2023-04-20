«Меня можно любить и хотеть»: бьюти-блогер с синдромом Олбрайта Лили Ло о разрушении стереотипов

Любовь – это…

Лилия признается, что это её первые серьезные отношения. Ранее влюбленности заканчивались болезненным опытом. Например, однажды она на протяжении длительного времени общалась с молодым человеком, в которого сама не поняла, как, но успела влюбиться. Девушка даже призналась в своих чувствах, но желаемого взаимного отклика не получила. Попала во френдзону. Лилия прерывать общение не стала, но поскольку парень относился к ней, как к лучшей подруге, в какой-то момент начала испытывать сильный дискомфорт.

«У него были чувства к другому человеку. Конечно, это неприятно, когда чувства не взаимны, но самое ужасное – это то, что ты всё равно продолжаешь общаться с этим человеком, как бы больно и неприятно тебе ни было, особенно больно, если он влюблен в другую. Ты видишь, что у них всё хорошо, они любят друг друга, выкладывают совместные фотографии, скрины милых переписок, и думаешь – блин, это я должна была быть на месте этого человека! Радуешься за них, конечно, но не от чистого сердца».

В конце концов Лилия устала на всё это смотреть и попросила парня не присылать ей фотографии, не рассказывать об отношениях, которые он строит.

«Было ужасно больно. Я постоянно плакала, переживала, но при этом, когда у него были какие-то проблемы в этих отношениях, я всегда старалась помочь, поддержать, давала какие-то советы, пусть мне было неприятно, но я никогда не пыталась их рассорить. Такая вот была больная любовь».

Сейчас отношение к любви у Лилии иное. Девушка полагает, что это очень высокое и глубокое чувство, которое дано далеко не каждому. Влюбиться может любой, а вот любить…

«Мне кажется, любить – это принять человека. Полностью. Таким, какой он есть, со всеми его недостатками и достоинствами. Я думаю, это дано не каждому. Я даже про себя не могу сказать с уверенностью. Да, я влюблена. Это мой первый любимый человек. У меня с этим человеком всё в первый раз. Я испытываю теплые чувства. Мы с ним пока ничего такого не прошли, чтобы говорить о любви. Некоторые люди, столкнувшись с ссорами и непониманием, расстаются, разводятся. Они не готовы переживать эти стадии вместе. Многие ломаются. Я думаю, любовь приходит через преодоление трудностей и спустя длительное время. А пока я в эйфории. Во влюбленности. Бабочки летают, всё такое необычное. Настроение отличное. Я вдохновлена. Надо радоваться, пока есть, чему радоваться. Сейчас я принимаю это чувство и наслаждаюсь им».

Выбор, а не наказание

Однажды Лилии написала 50-летняя дама с синдромом Олбрайта о том, что с их диагнозом можно не только жить, но и давать новую жизнь. Как оказалось, женщина родила ребенка, создала полноценную семью. Да, от сложностей, связанных с болезнью, никуда не деться, но быть счастливой болезнь не мешает.

«Меня это очень обрадовало, потому что иногда я все равно переживаю за свое будущее. Хочется же и отношений, и семью создать. Я стараюсь в это не углубляться, сильно не зацикливаться, но внутри это волнение все равно есть: а вдруг не получится создать семью, а вдруг не удастся и себя сделать счастливой, и любимого человека сделать счастливым. Но это письмо женщины меня очень взбодрило. Посмотрим, как получится. Не загадываю.

Ещё я бы хотела сказать, как бы мы не пытались быть сильными и независимыми, всё равно нам нужен кто-нибудь, кто будет с нами, и для кого мы будем важны и нужны. Человеку нужен человек. Раньше мне казалось, если я никого не найду в жизни, я буду одна и мне будет хорошо. Но по факту это вообще не так, и мне кажется, что те, кто так говорят, очень сильно лукавят. Хорошо, когда одиночество – это твой выбор, а не наказание. Да, это круто, когда ты сам себя можешь поддержать, можешь для себя быть и родителем заботливым, и лучшим другом, но всё равно нужен кто-то другой. Тот, кто скажет тебе:

«Всё будет хорошо. Я с тобой. Ты мне очень важен. Ты мне очень ценен. Я тебя люблю» .

Что такое страсть?

«Для меня страсть – это сексуальность. Я когда слышу это слово, сразу представляю красный цвет. Цвет вызова. В сексуальной страсти нет пошлости. Это энергия» .

В настоящий момент за жизнью бьюти-блогера Лили Ло следят сотни тысяч человек.