«Любит меня наряжать»: жена Диброва рассказала, как муж призывал ее носить короткие платья

Жена телеведущего Дмитрия Диброва заявила, что муж сам подбирает ей наряды. Полина Диброва поделилась в интервью сайту «Страсти», что супруг любит, когда она открыто одевается и подчеркивает красивую фигуру.

Модель и многодетная мать часто публикует в соцсетях фото в купальнике и платьях с вырезами и разрезами. Некоторые подписчики критикуют Полину и пишут, что ей нудно одеваться скромнее. Но женщина говорит, что муж во всем ее поддерживает.

«Я это люблю. И я начала позволять себе все эти наряды только после того, как я понравилась себе в зеркале, занялась спортом и стала более уверенной. До этого я все время одевалась совершенно иначе, на что, собственно, мой Дима реагировал и говорил: «Почему ты себя закрываешь?» Он переживал: «Да, ну посмотри на себя, ты такая красивая. Сними это все, надень что-то более обтягивающее, облегающее, красивое, короткое», – поделилась Диброва.

Избранница знаменитости убеждена, что все это было из-за неуверенности в себе. Сейчас она занимается спортом и считает, что красивую фигуру можно показывать.

«Можно как-то вызывающе это делать, если твоя фигура позволяет, но в пределах разумного. Но вообще самый красивый наряд – это красивая фигура, поэтому я очень часто приобретаю что-то конкретно простецкое на маркетплейсе за вкусные финансовые составляющие, и это красиво», – пояснила звезда.

Полина рассказала, что муж может дать советы по стилю и даже подобрать образ.

«Касаемо стиля в одежде, Дима действительно любит меня наряжать, он подбирает уникальным образом красивые наряды, потому что он любит и видит, что идет человеку. И у него получается подобрать именно то, что подчеркнет достоинство», – добавила Диброва.

Полное интервью Полины Дибровой об отношении к пластике, воспитании детей и путешествиях можно прочитать здесь.