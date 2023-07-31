«Любишь ты преувеличивать»: психолог Ярикова о фразах, которые используют абьюзеры
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Несмотря на то, что слово «абьюз» плотно вошло в наш повседневный лексикон, далеко не все понимают его значение, а главное поведение, которое соответствует абьюзивным отношениям. Главной опасностью таких отношений является то, что партнер, в отношении которого оказывается давление, не всегда готов признавать проблему, а еще хуже списывает проблемы в отношениях на собственную вину. Агрессия абьюзера не всегда бывает открытой, нередко манипуляции носят «невинный» характер, а безобидные, на первый взгляд фразы, носят подавляющий характер. О каких фразах идет речь, узнали у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.
«У тебя всегда так»
«Только ты так могла», «Только с тобой могло такое произойти» – на эти фразы рекомендует обратить внимание психолог. Вроде ничего особенно, собеседник лишь подчеркнул, что вам снова что-то не удалось сделать. Однако на самом деле фраза говорит о пренебрежительном отношении к человеку, к которому адресованы эти слова, подчеркивает Ярикова. Акцент делается не на сожалении или поддержании партера, внимание концентрируется на его никчемности.
«Вообще-то все об этом знают»
Говоря данную фразу, партнер подчеркивает то, что только собеседник в неведении. Вес фразе предает слово «все», которое якобы свидетельствует о масштабе важности. Тем самым абьюзер демонстрирует не только свое превосходство, но и других, уязвляя при этом своего собеседника.
«Ты вообще/сама понимаешь о чем говоришь?»
Это прием газлайтинга, когда адекватность партнера ставится под сомнение. Фраза неминуемо заставит вас задать себе вопрос: «Может я и правда не права?».
«Мне искренне тебя жаль»
«Жаль» в данном случае говорит не о поддержке и искренних мотивах, а о насмешке свысока. Позиция изначально направлена на то, чтобы уколоть партнера.
«Ты сама всегда провоцируешь»
Удобная позиция, которая полностью снимает всю ответственность с обидчика, перекладывая ее на обвиняемого. Такие фразы на регулярной основе заставляют человека со временем перестать сопротивляться беспочвенным обвинениям и начать принимать то, что он всегда во всем виноват.
«Любишь ты преувеличить»
Или «Ты всегда слишком остро реагируешь». Этой фразой манипулятор заставляет вас обесценить или отказаться от значимости для вас произошедшего. Вы начинаете чувствовать, что ваши мысли и чувства необоснованные и вы уже не стараетесь отстоять свою позицию, сомневаясь в собственной правоте.
Елена Ярикова
Кандидат психологических наук, психолог
Психолог Елена Ярикова рекомендует не игнорировать подобного рода фразы, сказанные в ваш адрес вашим партнерам, и своевременно на них реагировать.
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