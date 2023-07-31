«Любишь ты преувеличивать»: психолог Ярикова о фразах, которые используют абьюзеры

Несмотря на то, что слово «абьюз» плотно вошло в наш повседневный лексикон, далеко не все понимают его значение, а главное поведение, которое соответствует абьюзивным отношениям. Главной опасностью таких отношений является то, что партнер, в отношении которого оказывается давление, не всегда готов признавать проблему, а еще хуже списывает проблемы в отношениях на собственную вину. Агрессия абьюзера не всегда бывает открытой, нередко манипуляции носят «невинный» характер, а безобидные, на первый взгляд фразы, носят подавляющий характер. О каких фразах идет речь, узнали у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.

«У тебя всегда так»

«Только ты так могла», «Только с тобой могло такое произойти» – на эти фразы рекомендует обратить внимание психолог. Вроде ничего особенно, собеседник лишь подчеркнул, что вам снова что-то не удалось сделать. Однако на самом деле фраза говорит о пренебрежительном отношении к человеку, к которому адресованы эти слова, подчеркивает Ярикова. Акцент делается не на сожалении или поддержании партера, внимание концентрируется на его никчемности.

«Вообще-то все об этом знают»

Говоря данную фразу, партнер подчеркивает то, что только собеседник в неведении. Вес фразе предает слово «все», которое якобы свидетельствует о масштабе важности. Тем самым абьюзер демонстрирует не только свое превосходство, но и других, уязвляя при этом своего собеседника.

«Ты вообще/сама понимаешь о чем говоришь?»

Это прием газлайтинга, когда адекватность партнера ставится под сомнение. Фраза неминуемо заставит вас задать себе вопрос: «Может я и правда не права?».

«Мне искренне тебя жаль»

«Жаль» в данном случае говорит не о поддержке и искренних мотивах, а о насмешке свысока. Позиция изначально направлена на то, чтобы уколоть партнера.

«Ты сама всегда провоцируешь»

Удобная позиция, которая полностью снимает всю ответственность с обидчика, перекладывая ее на обвиняемого. Такие фразы на регулярной основе заставляют человека со временем перестать сопротивляться беспочвенным обвинениям и начать принимать то, что он всегда во всем виноват.