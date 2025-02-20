Лянка Грыу впервые за долгое время вышла в свет в день рождения сына. Об этом стало известно «Страстям».

В Москве проходит закрытая премьера фантастической комедии «Граница миров», на которой собрались знаменитости. Среди них оказалась и актриса Лянка Грыу, которая в последнее время редко появляется на красных дорожках. Свое отсутствие на мероприятиях Грыу объяснила тем, что была зима. Она пообещала журналистам почаще ходить на премьеры.

Грыу призналась, что пришла на премьеру картины в день рождения сына.

«Я отскочила буквально ненадолго, потому что сегодня у моего сына день рождения, и пока он со своими друзьями веселится, я смогла ненадолго отъехать. Мы дома отмечаем день рождения, у него был прекрасный праздник — торт, подарки, друзья», — рассказала она.

Актриса призналась, что ее сын пока не определился с будущей профессией.