«Лукаво улыбнулся»: группа «Фабрика» рассказала о связи с Воробьевым

Певицы группы «Фабрика» рассказали, чем их удивил Алексей Воробьев на съемках клипа. Артистки поделились откровением с изданием «Страсти».

Осенью 2023 года группа «Фабрика» и блогер Елена Сажина представили клип на песню «Дурочка-любовь». В нем Воробьеву досталась роль сердцееда. Участницы музыкального коллектива рассказали, как началось их сотрудничество с Алексеем.

«У нас с Алексеем было выступление на «Авторадио». Он знал про наши планы и задал вопрос про главного героя. Затем он так лукаво улыбнулся, и мы поняли, что он наш герой», — сообщили артистки.

По словам певиц, Воробьев — настоящий профессионал, который удивлял их креативными идеями. В клипе есть сцена, в которой Алексею пришлось спрыгнуть в реку. Как выяснилось, это было предложение артиста.

«Мы зарядились его актерским профессионализмом, поэтому клип получился как короткий фильм. Он раскрыл каждую. Леша выдумал еще одну сцену, в которой он падает в реку», — высказались исполнительницы хита «Дурочка-любовь».

В беседе с изданием «Страсти» певицы уточнили, что Воробьев не пострадал на съемках клипа. Как выяснилось, артист хорошо плавает и не боится воды.

«Он бы в костюме белого цвета. Нужно было так аккуратно сыграть, чтобы не испачкать костюм. Нам понравилось, когда он прыгнул. Так по-настоящему», — с улыбкой на лице сообщили артистки.

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