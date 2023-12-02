Группа «Фабрика» объяснила, почему песня «Мой мармеладный» вновь популярна

Участницы музыкального коллектива считают, что их песни могут повторить подобный успех. Артистки убеждены, что у них есть много знаковых композиций.

«Для нас знаковыми являются песни про любовь. «Не родись красивой», «Малина», например. Мы обожаем свои песни, и люди их тоже любят», — сообщила группа «Фабрика».

К слову, певицы анонсировали премьеру трека. Правда, они не стали раскрывать творческие планы.

«Будем удивлять работой над собой, песнями. У нас готовится премьера. Может, мы успеем и в этом году», — резюмировали артистки.