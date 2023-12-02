Группа «Фабрика» объяснила, почему песня «Мой мармеладный» вновь популярна
© Kashaev Pavel/East News
Группа «Фабрика» объяснила, почему песня «Мой мармеладный» вновь популярна. Артистки поделились откровением с изданием «Страсти».
Спустя 20 лет песня «Мой мармеладный» стала вновь популярна. Композиция попала в пятерку мирового чарта «50 вирусных трендов». Певицы «Фабрики» заявили, что их не удивляет успех хита.
«Так же, как и у нас, песни заходят с первых нот. Это настоящие хиты. И это сила хита. Все хотят узнать ее формулу, но ее можно только создать. Это вовсе не удивительно, что «Мой мармеладный» на гребне волны», — высказались артистки.
Участницы музыкального коллектива считают, что их песни могут повторить подобный успех. Артистки убеждены, что у них есть много знаковых композиций.
«Для нас знаковыми являются песни про любовь. «Не родись красивой», «Малина», например. Мы обожаем свои песни, и люди их тоже любят», — сообщила группа «Фабрика».
К слову, певицы анонсировали премьеру трека. Правда, они не стали раскрывать творческие планы.
«Будем удивлять работой над собой, песнями. У нас готовится премьера. Может, мы успеем и в этом году», — резюмировали артистки.