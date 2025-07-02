Лиза Моряк рассказала, как снималась в беременность в 10-килограммовом костюме. Актриса вспомнила о съемках в «Сказке о царе Салтане» в беседе с сайтом «Страсти».

Несмотря на беременность, актриса не отказывалась от съемок даже на большом сроке. По словам Лизы, работа на площадке давалась ей нелегко. Дело в том, что для «Сказки о царе Салтане» были созданы костюмы, которые весили по 7-10 кг. Актриса признается, что иногда съемки длились по 10-12 часов. Чтобы избавиться от дискомфорта, она снимала костюм в перерывах.

«Да, это действительно так! В разработке костюмов к «Сказке о царе Салтане» приняла участие художник Гульнара Шахмилова. Она находила антикварные ткани и настолько глубоко погрузилась в ту эпоху, что артистам приходилось носить на себе 7-10 кг! При этом костюмы соответствовали действительности и были такими, как в то время! Это все ручная работа! Масштаб колоссальный! Было ли мне тяжело? Да, конечно! Я уже тогда была беременной и часто снимала костюмы в перерывах, потому что все сильно давило. Своего рода это тоже труд — относить 10-12 часов тяжелый костюм. Но ничего страшного, это как работать с утяжелителем, заодно накачалась», — рассказала Моряк.

Также Моряк вспомнила, как на девятом месяце ездила на озвучание фильма. Из-за сильной одышки ей было сложно говорить, однако Лиза довела работу до конца.

«Не нужно исключать, что я была очень активной. Я, как всегда, много работала. Даже на девятом месяце ездила на озвучание фильма. У меня была сильная одышка, потому что на таком сроке уже сложно говорить: диафрагма, речевой аппарат работают намного хуже. Помимо этого, я до девятого месяца ходила на тренировки», — поделилась актриса.

Полное интервью Лизы о съемках в фильме «Простоквашино» и материнстве читайте здесь.