«Я — человек, который пришел в профессию не с улицы»: Лиза Моряк о съемках в кино, браке с Андреасяном и материнстве

Лиза, мешает ли Вам в работе, что Вы — жена Сарика, которая снимается во многих его фильмах? Чувствуете предубеждение коллег?

Нет, мне это абсолютно не мешает! В этом плане я — человек, который пришел в профессию не с улицы: я закончила театральный институт и много готовилась, чтобы туда поступить. В целом, я серьезно подошла к выбору профессии. Все детство я занималась бальными танцами и стала чемпионкой Твери. То есть во мне всегда была артистичность! Я получила образование, потом практиковалась в Малом театре. Мне нисколько за себя не стыдно в профессии! Я уверено себя чувствую на площадке, потому что знаю, что есть большое количество творческих союзов. Например, продюсер и актриса, режиссер и актриса. Я вообще считаю, что крепкие браки складываются между людьми, у которых много общих интересов! Когда вы профессионально связаны, то это большой задел на успех! В этом плане я ощущаю вокруг себя понимание. Все спокойно меня воспринимают, и я также воспринимаю коллег, которые встречаются с людьми из нашей профессии!

Лиза, Вы вновь стали мамой, поздравляем! Не можем не спросить, как Вы себя чувствуете? Легче ли Вам далась вторая беременность?

Вторая беременность прошла по-другому. Неспроста говорят, что каждая беременность — это новый опыт. В первый раз было очень легко, беззаботно. Тогда я столкнулась с понятием «baby +» и с самим рождением ребенка, осознанием, сколько сил он требует. Наши родители нам всегда говорят: «Рожайте поскорее внуков!». Конечно, они правы на 99%, но в реальности большая семья — это труд! В целом, когда появляется первенец, ты сталкиваешься с большим количеством миникризисов: ты не всегда знаешь, как правильно ухаживать за младенцем. Я была неопытной мамой, я острее воспринимала взросление. Честно говоря, мне вообще тяжело все давалось: и колики, и бессонные ночи. Я была удивлена, что это так тяжело, и стала по-другому смотреть на родительство.

Во второй раз я понимала, на что иду. У меня суждение такое: «Если есть один ребенок, то уже неважно двое их или трое — с первенцем жизнь меняется на 360 градусов». Но вторая беременность была другой. Во-первых, она протекала с другими ощущениями. Я вообще считала, что у меня родится мальчик — был острый живот. Мне все говорили, что я очень хорошо выгляжу. Есть же поверье, что, если женщина ждет мальчика, то она раскрывается в своей красоте. У нас была гендер-пати, и я ее сделала лишь для того, чтобы собрать близких, оставить воспоминания. Я действительно не знала пол ребенка, но предполагала. Когда же я увидела на гендер-пати, что будет девочка, то зависла на несколько минут. Было даже расстройство, что интуиция подвела, хотя я — человек с тонкой душевной организацией, но прочувствовать ребенка не смогла. Потом, через день, осознала: здорово, что у Элизабет появится сестра, что у нас будет женское царство!

Единственная нехорошая ситуация была, когда мы полетели в Дубай на Новый год, где была плохая погода: на улице ветрено, в номерах холодно. И, конечно, я замерзла и заболела. Из-за вируса мое самочувствие на последних месяцах было не очень, и врачу пришлось ставить меня на ноги в рамках того, насколько это возможно, ведь я находилась на седьмом месяце.

Не нужно исключать, что я была очень активной. Я, как всегда, много работала. Даже на девятом месяце ездила на озвучание фильма. У меня была сильная одышка, потому что на таком сроке уже сложно говорить: диафрагма, речевой аппарат работают намного хуже. Помимо этого, я до девятого месяца ходила на тренировки.

Все беременные более чувствительные и эмоциональные. Замечали за собой сентиментальные порывы?

Да, все беременные более чувствительные, и я считаю это прекрасным: ты ощущаешь в себе столько нежности, жизни, эмоций, которым даешь право выйти. И тебя никто не осудит, потому что ты беременная и тебе будто бы можно это делать. Я считаю, что, когда женщина беззащитная и нежная, то она раскрывает свою природу. Девушки, в целом, — не воины, они рождены, чтобы созидать!

Это прекрасно, когда вокруг тебя есть люди, которые поддерживают и защищают. Когда чувствуешь, как нежно все лелеют тебя в руках. Беременность — прекрасная пора!

Лиза, Вы снимались в «Сказке о царе Салтане», будучи беременной. Тяжело ли Вам давались съемки?

Мы сняли 80% фильма. Съемки сначала проходили в Москве, потом в Подмосковье, Геленджике. Под конец съемок я узнала, что нахожусь во второй раз в статусе беременной. Это было прекрасно!

Можно сказать, что мы устроили романтическую экспедицию в Геленджик! Для нас это был большой праздник, чудо, которого мы ждали! Мы ездили в красивые места, снимали. Все прошло классно! Для меня приятно, что все значимые события так или иначе связаны с работой!