«Я — человек, который пришел в профессию не с улицы»: Лиза Моряк о съемках в кино, браке с Андреасяном и материнстве
© Фотограф Софья Анцупова
Лиза Моряк и Сарик Андреасян не только построили семью, но и образовали творческий союз, который не раз подвергался критике. Режиссера обвиняют в «кумовстве» за то, что главные роли в его проектах играет Лиза. Актриса не отрицает: после брака с Сариком ее карьера действительно вышла на новый уровень. При этом Лиза отмечает, что всего добилась сама и пришла «в профессию не с улицы».
Моряк с детства мечтала о сцене, окончила театральное училище имени М.С. Щепкина и на сегодняшний день с полной отдачей отдает себя профессии. Более того, Лиза признается: все значимые события ее жизни связаны с кино — по словам актрисы, она узнала о второй беременности, находясь на съемках.
Родив дочь, Моряк почти сразу вернулась на съемочную площадку. На этот раз Лиза и Сарик работают над полнометражным фильмом «Простоквашино», в котором Моряк перевоплотится в героиню, известную всем с детства, — Маму Дяди Федора.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Лиза рассказала об отношении коллег к ее браку с Сариком, вспомнила о съемках в 10-килограммовых костюмах и поделилась, как прошла вторая беременность.
Лиза, совсем скоро на экранах появится полнометражный фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна, где вы исполнили роль Мамы Дяди Федора. Расскажите об этом проекте.
«Простоквашино» — это чудо, которое пришло в нашу жизнь. Быть частью такого великого наследия — это большая честь и ответственность для всей нашей команды и семьи. Мы сделали кино, которое, как и советский мультфильм. будут смотреть дети и взрослые, даже через пятьдесят лет.
Недавно вы посетили Квартиру Дяди Федора — проект, созданный киностудией «Союзмультфильм». Как вам идея?
Квартира Дяди Федора — это настоящий портал в детство. А кто хоть раз не мечтал встретиться с мультгероями или пожить их сказочной жизнью? И вот нам с Сариком благодаря «Союзмультфильму» удалось стать частью мультвселенной «Простоквашино». Интерьер разработан с творческой группой сериала, что позволило добиться максимальной достоверности. Мне этот интерьер напомнил декорации фильмов Уэст Андерсона: все такое яркое, акцентное, сочетает и ретро-стилистику, и современный дизайн — получилась очень уютная атмосфера. Максимально уютное пространство, где можно собраться всей семьей, создавая незабываемые воспоминания.
Лиза, мешает ли Вам в работе, что Вы — жена Сарика, которая снимается во многих его фильмах? Чувствуете предубеждение коллег?
Нет, мне это абсолютно не мешает! В этом плане я — человек, который пришел в профессию не с улицы: я закончила театральный институт и много готовилась, чтобы туда поступить. В целом, я серьезно подошла к выбору профессии. Все детство я занималась бальными танцами и стала чемпионкой Твери. То есть во мне всегда была артистичность! Я получила образование, потом практиковалась в Малом театре. Мне нисколько за себя не стыдно в профессии! Я уверено себя чувствую на площадке, потому что знаю, что есть большое количество творческих союзов. Например, продюсер и актриса, режиссер и актриса. Я вообще считаю, что крепкие браки складываются между людьми, у которых много общих интересов! Когда вы профессионально связаны, то это большой задел на успех! В этом плане я ощущаю вокруг себя понимание. Все спокойно меня воспринимают, и я также воспринимаю коллег, которые встречаются с людьми из нашей профессии!
Лиза, Вы вновь стали мамой, поздравляем! Не можем не спросить, как Вы себя чувствуете? Легче ли Вам далась вторая беременность?
Вторая беременность прошла по-другому. Неспроста говорят, что каждая беременность — это новый опыт. В первый раз было очень легко, беззаботно. Тогда я столкнулась с понятием «baby +» и с самим рождением ребенка, осознанием, сколько сил он требует. Наши родители нам всегда говорят: «Рожайте поскорее внуков!». Конечно, они правы на 99%, но в реальности большая семья — это труд! В целом, когда появляется первенец, ты сталкиваешься с большим количеством миникризисов: ты не всегда знаешь, как правильно ухаживать за младенцем. Я была неопытной мамой, я острее воспринимала взросление. Честно говоря, мне вообще тяжело все давалось: и колики, и бессонные ночи. Я была удивлена, что это так тяжело, и стала по-другому смотреть на родительство.
Во второй раз я понимала, на что иду. У меня суждение такое: «Если есть один ребенок, то уже неважно двое их или трое — с первенцем жизнь меняется на 360 градусов». Но вторая беременность была другой. Во-первых, она протекала с другими ощущениями. Я вообще считала, что у меня родится мальчик — был острый живот. Мне все говорили, что я очень хорошо выгляжу. Есть же поверье, что, если женщина ждет мальчика, то она раскрывается в своей красоте. У нас была гендер-пати, и я ее сделала лишь для того, чтобы собрать близких, оставить воспоминания. Я действительно не знала пол ребенка, но предполагала. Когда же я увидела на гендер-пати, что будет девочка, то зависла на несколько минут. Было даже расстройство, что интуиция подвела, хотя я — человек с тонкой душевной организацией, но прочувствовать ребенка не смогла. Потом, через день, осознала: здорово, что у Элизабет появится сестра, что у нас будет женское царство!
Единственная нехорошая ситуация была, когда мы полетели в Дубай на Новый год, где была плохая погода: на улице ветрено, в номерах холодно. И, конечно, я замерзла и заболела. Из-за вируса мое самочувствие на последних месяцах было не очень, и врачу пришлось ставить меня на ноги в рамках того, насколько это возможно, ведь я находилась на седьмом месяце.
Не нужно исключать, что я была очень активной. Я, как всегда, много работала. Даже на девятом месяце ездила на озвучание фильма. У меня была сильная одышка, потому что на таком сроке уже сложно говорить: диафрагма, речевой аппарат работают намного хуже. Помимо этого, я до девятого месяца ходила на тренировки.
Все беременные более чувствительные и эмоциональные. Замечали за собой сентиментальные порывы?
Да, все беременные более чувствительные, и я считаю это прекрасным: ты ощущаешь в себе столько нежности, жизни, эмоций, которым даешь право выйти. И тебя никто не осудит, потому что ты беременная и тебе будто бы можно это делать. Я считаю, что, когда женщина беззащитная и нежная, то она раскрывает свою природу. Девушки, в целом, — не воины, они рождены, чтобы созидать!
Это прекрасно, когда вокруг тебя есть люди, которые поддерживают и защищают. Когда чувствуешь, как нежно все лелеют тебя в руках. Беременность — прекрасная пора!
Лиза, Вы снимались в «Сказке о царе Салтане», будучи беременной. Тяжело ли Вам давались съемки?
Мы сняли 80% фильма. Съемки сначала проходили в Москве, потом в Подмосковье, Геленджике. Под конец съемок я узнала, что нахожусь во второй раз в статусе беременной. Это было прекрасно!
Можно сказать, что мы устроили романтическую экспедицию в Геленджик! Для нас это был большой праздник, чудо, которого мы ждали! Мы ездили в красивые места, снимали. Все прошло классно! Для меня приятно, что все значимые события так или иначе связаны с работой!
Лиза, в личном блоге вы делились фото со съемок в красочных костюмах. Правда ли, что они весили по 7-10 кг? Расскажите о костюмах подробнее!
Да, это действительно так! В разработке костюмов к «Сказке о царе Салтане» приняла участие художник Гульнара Шахмилова. Она находила антикварные ткани и настолько глубоко погрузилась в ту эпоху, что артистам приходилось носить на себе 7-10 кг! При этом костюмы соответствовали действительности и были такими, как в то время! Это все ручная работа! Масштаб колоссальный!
Было ли мне тяжело? Да, конечно! Я уже тогда была беременной и часто снимала костюмы в перерывах, потому что все сильно давило. Своего рода это тоже труд — относить 10-12 часов тяжелый костюм. Но ничего страшного, это как работать с утяжелителем, заодно накачалась (улыбается).