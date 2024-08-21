Литры пива в райдере: сколько зарабатывают братья Самойловы после распада «Агаты Кристи»

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о гонораре певца Глеба Самойлова. Младший из братьев Самойловых присоединился к «Агате Кристи» уже после её первой сборки, в конце 80-х, а после распада популярной российской рок-группы в 2009 году Глеб сколотил проект Matrixx. С ним он выступает и сейчас.

«Он популярен именно на корпоративах. Не скажу, что на больших мероприятиях, но на частных вечеринках – да. Средний гонорар – от 1,5 до 2 млн рублей», – поделился продюсер.

При этом музыкант много выступает в российских городах, а его афиша забита концертами.

Что касается Вадима Самойлова, продюсер напомнил о ссоре братьев и рассказал, как складывается карьера старшего на данный момент.

«Он получает за концерт до 3 млн рублей, а райдер у него – это 15 литров пива, обязательно автомобиль повышенной комфортности с возможностью курить. Для всех членов команды 14-15 номеров в гостинице. Он – товарищ, умеющий хорошо за счет организаторов выходить на сцену. Но на сегодняшний день он гастролирует уже меньше, не как Глеб», – поделился продюсер.

При этом Дворцов считает, что группа «Агата Кристи» может когда-нибудь воссоединиться.

Ранее мы писали о том, почему распалась группа «Агата Кристи», и как братья разрушили не только коллектив, но и свои отношения.