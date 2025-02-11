Лишившаяся глаза после избиения бывшим россиянка рассказала о предстоящих операциях и пластике

Жительница Сочи Ксения Душанова, история которой потрясла общественность в конце 2024 года, намерена сделать пластику. Несмотря на то, что она сейчас полностью принимает себя новой, она все же не отказывается от возможности усовершенствовать свою внешность. Об этом она рассказала в интервью «Страсти».

Перед Новым годом Ксения попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как посреди ночи к ней в квартиру проник бывший и избил ее. По ее словам, мужчина наносил удары в течение 15-ти минут и остановился лишь тогда, когда посчитал ее мертвой. К врачам россиянка поступила без глаза и со множественными переломами.

«Больницу я плохо помню на самом деле, там были слайды. Я большую часть провела без сознания. Помню, что меня куда-то постоянно перекладывали, какие-то кушетки, лампы в глаза, медсестры мне кровь оттирали. Я очень много крови потеряла, она у меня прям фонтаном из головы лилась. Помню слайд, когда доктора надо мной стояли и сообщили мне о том, что глаз вытек по дороге и что там абсолютно нет никакой возможности сохранить его. Надо было быстро вычищать, чтобы во второй не пошло заражение. Достаточно сложная была операция. То есть у меня абсолютно сейчас пустая глазница. Там вообще ничего нет», - сообщила Ксения.

Чтобы восстановиться, ей предстоит еще как минимум две операции и назревает третья. Дело в том, что у россиянки еще и перелом руки.

«На следующей неделе у меня операция, мне будут равнять глазную орбиту. Там сломана кость со смещением. И у меня правая часть лица вниз спускается. Сказали, что достаточно сложная операция, должны делать ее одновременно три специалиста. И лор, потому что нос тоже сломан. Офтальмолог, пластический хирург и челюстно-лицевой хирург. Ну, надеюсь, все у них получится наилучшим образом. Потом уже следующая операция — это протезирование, имплантация. В любом случае нужно туда что-то вставлять, ведь нет даже глазного яблока, чтобы, опять же, лицо не съезжало», - поделилась Ксения.

Пострадавшая старается не унывать. Несмотря на тяжелые травмы, она продолжает жить. Сама она считает, что даже «прозрела» после того, как лишилась глаза.

«Сейчас вот мне вроде бы как тоже обследование пообещали организовать. До конца еще толком и не знаю, что там. Ну, такое острое знаю, что кости поломаны, внутренние органы отбиты — печень, почка, легкое, ключица вывихнута. Приезжала ко мне девочка-остеопат, мне это равняла. То есть, здоровье до сих пор для меня актуально. Как бы по большей части своими силами восстанавливаюсь», - рассказала россиянка.

То, что у нее больше нет глаза, Ксения принимала тяжело. Сначала была истерика. Но потом пришло осознание — она ведь могла умереть, погибнуть могли ее дети. Поэтому она смогла полюбить себя заново. О пластике девушка думает, но признается, что сейчас сфокусирована вовсе не на своем здоровье.

«Да, конечно [хочу сделать пластику]. Очень много мне предложений сейчас поступает. Это очень безответственно с моей стороны, но я очень мало думаю сейчас о здоровье, о своем состоянии. Видите, появилась какая-то большая цель, и у меня весь фокус сейчас сюда направлен. Я прекрасно понимаю, что моя история, как и все остальные, сейчас пошумит-пошумит, а там и затихнет. И я хочу сейчас сделать прям максимум от себя зависящее», - поделилась Ксения.

Подробности истории Ксении Душановой читайте на сайте «Страсти».