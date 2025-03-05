ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 05 марта 2025, 16:22
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«Лишь бы не на мать была похожа»: хейтеры унизили беременную Иду Галич

Ида Галич рассказала об оскорблениях хейтеров, узнавших пол ее будущего ребенка.
«Лишь бы не на мать была похожа»: хейтеры унизили беременную Иду Галич

© Starface.ru

Недавно беременная Ида Галич отправилась с возлюбленным Олегом Ледвичем на отдых в Антарктиду. Во время путешествия блогер узнала, что станет мамой девочкой. После этого телеведущей написали едкие комментарии в социальных сетях. О них Ида рассказала на «Форуме в большом городе», организованном VK. На мероприятии побывала корреспондент сайта «Страсти».

34-летняя блогер призналась, что после того, как она объявила пол ребенка, активизировались ее хейтеры.

«Мне написали комментарий: «Лишь бы не на мать была похожа». Я подумала: «Да, чтобы ты провалился», — сказала Ида, улыбнувшись.

По словам блогера, счастливый и полноценный человек никогда не будет писать гадости в Сети. Тем более, в каждом можно найти какие-либо недостатки. Ида пояснила, что все хейтеры на самом деле очень несчастные люди и нужно думать об этом каждый раз, когда читаешь негативный комментарий.

Знаменитость не церемонится с хейтерами и каждого старается блокировать.

«У меня на странице нет демократии. Всех в блок», — объяснила она.

Отметим, что у блогерши есть сын от первого брака с Аланом Басиевым. Леону недавно исполнилось пять лет.

Недавно беременная звезда устроила фотосессию в Антарктиде. Ида поделилась кадрами, на которых демонстрировала заметно округлившийся живот в черном слитном купальнике.