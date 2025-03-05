«Лишь бы не на мать была похожа»: хейтеры унизили беременную Иду Галич

Недавно беременная Ида Галич отправилась с возлюбленным Олегом Ледвичем на отдых в Антарктиду. Во время путешествия блогер узнала, что станет мамой девочкой. После этого телеведущей написали едкие комментарии в социальных сетях. О них Ида рассказала на «Форуме в большом городе», организованном VK. На мероприятии побывала корреспондент сайта «Страсти».

34-летняя блогер призналась, что после того, как она объявила пол ребенка, активизировались ее хейтеры.

«Мне написали комментарий: «Лишь бы не на мать была похожа». Я подумала: «Да, чтобы ты провалился», — сказала Ида, улыбнувшись.