Лина Арифулина о низких рейтингах перезапуска «Фабрики звезд»: «Возвращаться в прошлое не хотелось бы»

Продюсер Лина Арифулина высказалась о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Телеканал ТНТ выпустил в эфир новый сезон реалити, в котором за победу боролись начинающие артисты со всей России. Однако тех просмотров, что были у проекта раньше, добиться не удалось.

В интервью порталу «Страсти» Лина отметила – время изменилось, и это может быть причиной низких рейтингов. И если бы ей сейчас предложили заняться вторым сезоном «Новой Фабрики звезд», она бы отказалась.

«Этот проект в свое время произвел революцию в шоу-бизнесе, на тот момент не было ничего подобного. Возвращаться в прошлое – не хотелось бы. Впереди столько интересного, и всему свое время. Возвращение «Фабрики» на каналах показало невысокие рейтинги, значит, что-то в этом комбэке не так, и время другое», - поделилась продюсер.

При этом Лина Арифулина подчеркнула, что достойные «фабриканты» на проекте были. Пока они не смогли занять свое место в шоу-бизнесе, но все может измениться.

«Безусловно, в проекте принимали участие интересные молодые артисты. Некоторые из них со временем «наберут обороты» и займут свои места в шоу-бизнесе. Но все зависит от многих причин, от трудолюбия и таланта в первую очередь», - рассказала Лина.

Интервью с Линой Арифулиной о новых проектах и обидах бывших «фабрикантов» читайте на сайте «Страсти».