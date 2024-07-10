«Идет постоянная подпитка популярности»: раскрыто, кто купил билеты на концерт Лагутенко в Италии за €1300

Продюсер Павел Рудченко рассказал, кто купил билеты на новый концерт певца Ильи Лагутенко в Италии. Места за столиками продавались за €1300, а это более 123 тысяч рублей. По словам музыкального критика, приобрели их обеспеченные эмигранты, выросшие на творчестве артиста. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Несмотря на то, что Лагутенко поставил на паузу концертную деятельность в России, он продолжает выступать за границей. Причем попасть на его шоу может не каждый из-за высокой цены. Портал «Страсти» узнал, что лидер «Мумий Тролля» собирается выйти на сцену в Форте-дей-Марми. И цена на билет стартует от €650 – 61 тысяча рублей.

Продюсер Рудченко отметил, что такой артист, как Илья Лагутенко, вполне может так завышать стоимость пригласительных. По его мнению, сейчас у музыканта идет «подпитка популярности» за счет того, что его песни перепевают молодые исполнители. И к тому же у него есть своя большая аудитория.

«Учитывая, что наши артисты в последнее время не такие частые гости за границей, вполне возможно, что певец с большой историей, который на сцене уже три десятка лет, может продавать билеты по такой цене на концерт. У Лагутенко идет постоянная подпитка популярности. Он топовый артист в своем жанре, поэтому вполне может так высоко стоить», - поделился Рудченко.

Как утверждает продюсер, купить билеты по такой стоимости могли богатые россияне, которые предпочли уехать из страны.

«Конечно, расчет на эмигрантов из России и причем на довольно обеспеченных. В основном это те люди, которые заработали капитал в России и вывели его за границу. Поэтому как минимум один аншлаговый концерт по такой стоимости Лагутенко вполне может провести», - заявил Павел Рудченко.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как сейчас живет Илья Лагутенко.