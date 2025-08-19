Лидера ДДТ Шевчука могут признать иноагентом после концерта в Риге, где были Навальная*, Хаматова и Лазарева**

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и по ее итогам признать его иностранным агентом. Поводом послужил недавний концерт артиста в Риге, на который пришли многие эмигранты. Об этом узнал сайт «Страсти».

В начале СВО Шевчук публично осудил действия российских властей и перестал выступать в стране. Сам певец делился, что его «лишили работы» в России, поэтому он стал давать концерты за границей. Так, недавно он вышел на сцену в Риге и исполнил хиты музыкального коллектива. Среди зрителей были замечены многие иноагенты, актриса Чулпан Хаматова, а также люди, признанные в РФ экстремистами.

Лидер ФПБК Бородин после выступления Шевчука в Латвии решил обратиться в Генеральную прокуратуру. По его мнению, у певца может быть иностранное финансирование, так как он дает концерты за границей, а следовательно — его можно признать иноагентом.

«Мы давно наблюдаем на Шевчуком и считаем, что его нужно было уже давно признать иностранным агентом. Вот недавно у него были концерты в Риге, там точно была Навальная*(внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Смольянинов**(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Лазарева**(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Допускаю, что Шевчук получает иностранное финансирование, и здесь нужно ставить вопрос о признании его иноагентом. Он идет постоянно вразрез нашему государству, политики, дискредитирует специальную военную операцию. Поэтому мы официально обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы по нему провели проверку», — заявил Виталий Бородин.

Ранее стало известно, что прибыль лидера ДДТ Юрия Шевчука снизилась почти в два раза.

