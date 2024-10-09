Лидер секты «Звенящие кедры России» зарабатывает почти 20 млн рублей в год. Об этом стало известно «Страстям».

В России уже больше 20 лет существует, как пишет mk.ru, секта «Звенящие кедры России». Ее участники верят в то, что их лидер Владимир Мегре нашел в глуши некую девушку по имени Анастасия, которая обладает даром ясновидения и умеет телепортироваться. Она периодически общается с Мегре и тот передает ее слова в своих книгах.

Однако «Звенящие кедры» зарабатывают не только на продажах книг. Владимир Мегре и его семья построили целую бизнес-империю — они торгуют маслами с содержанием кедра, «элексирами» восстанавливающими потенцию и многим другим.

Члены семьи Мегре являются учредителями и руководителями шести компаний: двух ООО с одинаковым названием «Звенящие кедры», Владимирского некоммерческого фонда культуры и поддержки творчества «Анастасия», ООО Издательский дом «Звенящие кедры», ООО «Природная аптека» и ООО «Мегре».

Согласно открытым данным, суммарная чистая прибыль этих компаний за 2023 год составила 19,3 млн рублей.

Подробнее о том, как зарабатывают современные секты в России читайте в нашем материале.