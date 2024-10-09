Бизнес на кедрах, срок за экстремизм и психиатрическая клиника: как работают секты в России
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В России, по данным депутата Госдумы Сергея Гаврилова, насчитывается от 300 до 500 сект. Не все из них религиозные, некоторые признаны экстремистскими. Тут все очевидно и понятно. Но есть и такие, которые имеют регистрацию как местная религиозная организация. «Страсти» разобрались в самых необычных сектах России. Кто и зачем поклоняется кедрам? Каким образом финансируется деятельность организаций и причем тут государственные гранты? И как участие в секте может довести до психиатрической больницы?
«Звенящие кедры России» или «Анастасийцы»
Одна из самых необычных и в то же время безобидных, как пишет mk.ru, сект России, которую некоторые эксперты причисляют скорее к движению — «Звенящие кедры России» или «Анастасийцы». Лидером организации является писатель, а в прошлом фотограф на речных круизах Владимир Мегре. Он является автором серии книг про Анастасию — некую девушку, живущую в российской глуши. По заверениям Мегре, он нашел ее случайно. Конечно же, Анастасия не такая простая: она обладает навыками ясновидения и телепортации. Ей даже удавалось чинить летающие тарелки.
Главная идея, которую пропагандирует Мегре через образ Анастасии — то, что мир можно изменить к лучшему, если все будут жить как можно ближе к земле, в гармонии с природой и на своих родовых поместьях. В качестве символа «Анастасийцы» выбрали кедры, но не простые, а «звенящие». Как утверждает Мегре, таких осталось очень мало, им должно быть 550 лет, к тому же деревья не должны были отдавать в течение этого времени «космическую энергию».
На кедрах Владимир Мегре и его родственники неплохо зарабатывают. Так, в Сети можно легко найти товары от эфирных масел до волшебного «элексира», восстанавливающего мужскую потенцию. За него, кстати, придется выложить порядка 5,5 тысяч рублей.
Мегре и его родственники построили целую бизнес-империю, они являются учредителями и руководителями шести компаний: двух ООО с одинаковым названием «Звенящие кедры», Владимирского некоммерческого фонда культуры и поддержки творчества «Анастасия», ООО Издательский дом «Звенящие кедры», ООО «Природная аптека» и ООО «Мегре».
Согласно открытым данным, суммарная чистая прибыль этих компаний за 2023 год составила 19,3 млн рублей.
Интересно, что зарабатывают «Анастасийцы» еще и на съемках кино. В июле 2024 года вышел фильм «Два брата», который был снят по одноименной книге Владимира Мегре. Съемками фильма занималась АНО «Любимая семья», которую создали единомышленники «Звенящих кедров», живущие в поселении родовых поместий Чик-Елга Архангельского района Республики Башкортостан.
На создание фильма, который даже не вышел в широкий прокат, а лишь показывался в местных поселениях и маленьких городах, был выделен государственный грант главы республики Башкортостан. Авторы не скрывают это и открыто благодарят в соцсетях Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики Башкортостан и Министерство образования и науки республики.
Пятидесятники церкви «Новый завет»
В 1991 году в Перми выходец из семьи верующих Эдуард Грабовенко организовал вместе с единомышленниками церковь «Новый завет». В официальных источниках церкви указано, что она базируется на Библии, канонических книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.
При этом «Новый завет» является местной религиозной организацией, то есть она официально зарегистрирована.
Бывшие участники «Нового завета» характеризуют церковь скорее как секту, также об организации писали и некоторые СМИ. Так, многих удивляет, что происходит в зале во время проповедей. Например, одна из девушек рассказала «Страстям», что смысл Евангелие искажают намеренно.
«Мы ходили с подругой один раз ради продуктов. Сидели в зале, а мужчина со сцены такую ахинею нес искажая Евангелие. Он говорил, что исцеляет нас, потом все запричитали и пошел шепот по залу. У меня чуть уши в трубочку не свернулись, так мозги промывают людям. Икон нет. Реальная секта! Новеньких вызывают на сцену и заманивают к себе, давая продукты — масло растительное, сахар, гречку», — рассказала она.
Еще один из бывших прихожан церкви рассказал, что проповедники не отвечали на неудобные вопросы, а когда речь заходила о материальном благосостоянии лидеров «Нового завета», угрожали.
«Внушалось, что обращать внимание на очень хороший материальный достаток руководства „церкви“ очень большой грех, за которым могут последовать страшное и неминуемое наказание свыше», — рассказал он.
Интересно, что в официальной группе прихожанам недвусмысленно намекают на необходимость пожертвований.
«Возрождение мира»
Религиозное объединение Духовный центр «Возрождение» зародилось еще в 1997 году в Украине. Его основателем стал Владимир Мунтян. Известно, что у мужчины за плечами две судимости — за кражу и мошенничество.
Спустя какое-то время Духовный центр, главное здание которого находилось в Киеве, местные власти объявили вне закона, Мунтяну пришлось уехать из страны и перезапустить свою секту. Новое название не сильно отличается от прежнего — теперь пастырь владеет организацией «Возрождение мира». В 2022 году Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность благотворительного фонда «Возрождение»* Владимира Мунтяна. Впрочем, это не мешает рекламировать свои услуги в соцсетях на российских пользователей, все проповеди лидер секты проводит на русском языке.
Вокруг секты Мунтяна постоянно возникают скандалы. Так, в 2020 году из его организации ушла бухгалтер Лина Слободенюк. Она рассказала телеканалу ТСН, что периодически подвергалась насилию со стороны Владимира Мунтяна, как и многие прихожане.
«Он начал меня бить руками, ногами, стульями. Мне повезло, что там были люди. Это продолжалось в течение нескольких часов. Заставлял меня в чем-то признаваться. Заставлял писать какие-то объяснительные записки. В то же время продолжал меня бить», — рассказывала она.
Еще одна жертва церкви Мунтяна рассказывала, что он насиловал ее. Бывший директор церковного телеканала «Возрождение» Алина Радионова уехала вместе с мужем в Германию, чтобы избежать преследования после обнародования признаний.
«Я, когда находилась в этой среде, стала жертвой всего того, что он делал с другими девушками. Он еще говорил: „Я буду это делать при твоем муже. А он ничего не сможет сделать“», — рассказала она в беседе с ТСН.
Если посмотреть записи эфиров с проповедями мужчины, то практически на всех он изгоняет «дьяволов» из своих сторонников прямо на сцене. На видео женщины и мужчины лет 50 сначала кричат, заливаясь слезами, а после волшебного касания Мунтяна вдруг падают навзничь и очищаются от всех темных духов.
Сейчас Владимир Мунтян находится в Италии, его проповеди проходят онлайн или в зале Риме, где собираются сотни сторонников «Возрождения мира».
На проповедях пастор рассказывает истории из жизни. Например, в одной из последних он вспомнил, как однажды пожертвовал церкви свой новенький Mercedes-Benz, но никакого духовного подъема от этого не получил. Обязательная часть любой проповеди Мунтяна — обещание вылечить всех больных. Причем чудеса исцеления ждут даже тех, кто страдает неизлечимыми болезнями.
«Бог дает вам новые сосуды, он дает вам новые почки! Аллилуйя!» — громко кричит он в камеру.
Особое внимание в соцсетях секты уделяется так называемому партнерству — фактически ежемесячной подписке, которая обещает молитвы за ваше здоровье каждый день, эксклюзивные сообщения от апостола Владимира и появление чудес в жизни.
«Община вольных русов»
В 2022 году правоохранители задержали лидера общественного движения «Община вольных русов» 60-летнюю Марию Каменскую. В августе 2024 года ее и еще четырех человек приговорили к реальным срокам по ст. 282.2 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Несмотря на то, что секта потеряла своего главаря, она продолжает действовать. Сейчас в ее группах в соцсетях состоят десятки тысяч человек, а для особо активных есть даже чаты в Telegram, куда нам удалось попасть.
«Община вольных русов» — движение, которое фактически отрицает законность существования РФ как государства. В документах организации также подчеркивается превосходство русских над другими национальностями. Часто в речи последователей можно услышать то, что они отрицают нормы права и законы РФ, кто-то даже отказывается от документов.
В чатах «русов» общаются обо всем — как спасти из тюрьмы Марию Каменскую (ее пытаются освободить обращениями к депутатам Госдумы и заговорами с шунгитом), какие народные средства защищают от излучений 5g, а также массово рассылают различные обращения от лица общины к разным чиновникам.
Обилие ссылок на ролики от различных конспирологов — еще одна отличительная черта местных чатов. Набор тем в данном случае стандартный: отказ от электронных денег и карточек, антипрививочники, отрицание эпидемии коронавируса, мировые элиты и тайное правительство, масоны, негативное влияние вышек 5g.
При этом монетизация у «русов» тоже есть — они отправляют деньги сыну Марии Каменской, который остался за главного, пока она находится в тюрьме. Кроме того, у Каменской есть закрытый канал с роликами, доступ к которому на месяц стоит 400 рублей. Также движение зарабатывает на так называемых «волеизъявлениях» от членов организации. Считается, что это самый важный документ «русов». Он публикуется на официальном сайте, но его отправка должна быть строго с пожертвованием — не менее 50 рублей за человека. В противном случае, письмо «автоматически помещается в раздел ботов, и будут рассматриваться в последнюю очередь без гарантии размещения на сайте».
Интересно, что на первом сходе движения присутствовала известная в Сети «Богиня Инга Род». Женщина стала известной благодаря ролику с инспектором ДПС, в котором она спорила на протяжении двух часов о том, что имеет право передвигаться на машине без прав и номеров потому что она «РОД, а не ФИО, с которыми заключают договора». Ролик закончился тем, что машину «богини» эвакуировали на штрафстоянку.
У Инги есть свой YouTube-канал, на котором она рассказывает о своей секте, как пишет РЕН ТВ, «Живые души». Видимо, после того, как она ушла из «Вольных русов». В 2019 году на ее канале появилось видео с одной из сторонниц то ли «Живых душ», то ли «Русов», которая попала в Психиатрическую клиническую больницу № 1 им. Алексеева. Инга лично приехала посетить женщину и написала от ее имени обращение о том, что она «не находится в юрисдикции РФ» и ее якобы не имеют права удерживать в больнице. К сожалению, дальнейшая судьба женщины так и осталась загадкой.
*деятельность организации признана нежелательной на территории России.