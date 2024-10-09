Бизнес на кедрах, срок за экстремизм и психиатрическая клиника: как работают секты в России

В России, по данным депутата Госдумы Сергея Гаврилова, насчитывается от 300 до 500 сект. Не все из них религиозные, некоторые признаны экстремистскими. Тут все очевидно и понятно. Но есть и такие, которые имеют регистрацию как местная религиозная организация. «Страсти» разобрались в самых необычных сектах России. Кто и зачем поклоняется кедрам? Каким образом финансируется деятельность организаций и причем тут государственные гранты? И как участие в секте может довести до психиатрической больницы?

«Звенящие кедры России» или «Анастасийцы»

Одна из самых необычных и в то же время безобидных, как пишет mk.ru, сект России, которую некоторые эксперты причисляют скорее к движению — «Звенящие кедры России» или «Анастасийцы». Лидером организации является писатель, а в прошлом фотограф на речных круизах Владимир Мегре. Он является автором серии книг про Анастасию — некую девушку, живущую в российской глуши. По заверениям Мегре, он нашел ее случайно. Конечно же, Анастасия не такая простая: она обладает навыками ясновидения и телепортации. Ей даже удавалось чинить летающие тарелки.

Главная идея, которую пропагандирует Мегре через образ Анастасии — то, что мир можно изменить к лучшему, если все будут жить как можно ближе к земле, в гармонии с природой и на своих родовых поместьях. В качестве символа «Анастасийцы» выбрали кедры, но не простые, а «звенящие». Как утверждает Мегре, таких осталось очень мало, им должно быть 550 лет, к тому же деревья не должны были отдавать в течение этого времени «космическую энергию».

На кедрах Владимир Мегре и его родственники неплохо зарабатывают. Так, в Сети можно легко найти товары от эфирных масел до волшебного «элексира», восстанавливающего мужскую потенцию. За него, кстати, придется выложить порядка 5,5 тысяч рублей.