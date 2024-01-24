«Лицо застывшее, будто неживое»: психолог оценила ментальное состояние Елены Блиновской

Замоскворецкий суд Москвы отправил Елену Блиновскую в СИЗО. Оказалось, что блогерша неоднократно нарушила условия домашнего ареста. Мы решили выяснить, почему, несмотря на имеющиеся проблемы, Елена вновь переступила черту закона. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная проанализировала поведение блогера.

По мнению эксперта, Блиновская является личностью, привыкшей управлять своей жизнью. Психолог обратила внимание на то, как Елена появилась на заседании суда после первых месяцев ареста. Тогда она приехала на дорогой машине, в стильном наряде с капюшоном и темных очках. Своим видом она излучала уверенность и старалась показать, что контролирует ситуацию.

«Блиновская вела за собой миллионы. За 8 лет она создала определенный имидж и так вжилась в эту роль, что даже домашний арест смогла повернуть в свою пользу. Елена не могла сидеть дома и не напомнить о себе, поэтому придумала шикарную вечеринку и выставила ее напоказ. Однако ситуация оказалась серьезнее, чем она ожидала», — высказалась эксперт.

Примечательно, что на последнем заседании «королева марафонов» вела себя уже иначе. Поза, мимика, жесты — все указывало на то, что Елена нервничает и испытывает недовольство.

«Из зала суда Блиновская вышла в состоянии шока, на ватных ногах, но все же старалась держать себя в руках в присутствии журналистов и наблюдателей. Лицо застывшее, без эмоций, будто неживое. Со стороны могло показаться, что она спокойна. Но это не так», — пояснила психолог.

За время ареста Елена ни разу не прокомментировала ситуацию и не принесла извинений. Эксперт считает, что блогер осознает вину и способна на раскаяние. Правда, для этого потребуется время.

По мнению Инны, Блиновская может вновь запустить марафон и вернуться к прежнему заработку. Люди с психопатическим типом личности никогда не отказываются от своих целей.

«У Елены психопатический тип личности. Такие люди настойчиво стремятся к славе и деньгам, обладают сильной харизмой, завышенной самооценкой и не привыкли отказываться от задуманного», — резюмировала Мирная.

О том, как «королева марафонов» Елена Блиновская оказалась в СИЗО, и что ее там ждет, читайте в нашем материале.