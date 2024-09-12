«Лицо поколения, на которое приятно посмотреть»: в чем феномен популярности Юры Борисова

Актер Юра Борисов начал активно сниматься в кино еще несколько лет назад, но в последнее время его карьера резко пошла в гору. Сейчас он участвует как в российских, так и зарубежных проектах и считается одним из востребованных артистов. Портал «Страсти» разобрал с кинокритиком Александром Голубчиковым феномен Юры и выяснил, почему он стал популярен.

По мнению критика, главное, что отличает Борисова от других – это простота. Он, безусловно, звезда, но при этом он смог сохранить в себе человечность. В нем сочетается большое количество положительных качеств. И это ценят как режиссеры, так и зрители.

«Феномен Юры заключается в том, что он хороший актер. Если этого недостаточно, то он очень хороший актер. Мне кажется, что Борисов в каком-то смысле — это олицетворение сегодняшнего поколения. Он простой парень, довольно скромный, не заносчивый, в скандалах не участвует, образованный, вполне интернациональный. Он одинаково органично смотрится и в российском кино, и в финских фильмах, если говорить про «Купе номер 6», понятно, что он там играет русского, но тем не менее же хорошо», - заявил Голубчиков.

Так как Юра снимается не только в российских проектах, но и в иностранных, то он как бы представляет Россию в западном кинематографе. И, как отметил кинокритик, очень успешно.

«Если говорить про его международную карьеру, он показывает русского здорового человека. Вот если условно Олег Тактаров в свое время был русским человеком курильщика, то Юра Борисов — здорового человека. Именно поэтому его приглашают», - поделился Александр.

Сейчас, по словам кинокритика, Борисов действительно очень востребован. Он выбирает проекты, а не снимается везде, как это было раньше. В одном из интервью он делился, что, несмотря на большое количество ролей, у него было все плохо с деньгами. На данный момент, как считает Голубчиков, эту проблему он исправил.

«В какой-то момент, когда Юра снимался много где, он, тем не менее, не мог многого себе позволить, потому что гонорары у него были не столь высоки. Сейчас это, наверное, уже все исправилось. Юра — это лицо поколения, на которое приятно посмотреть», - отметил эксперт.

Ранее Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли в Торонто.