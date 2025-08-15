«Лицемерная личность, которая подставила всех»: в шоу-бизнесе отказались прощать Настю Ивлееву

Блогерша Настя Ивлеева в 2025 году начала постепенно возвращаться в публичное пространство после «отмены» из-за «голой» вечеринки. Однако в шоу-бизнесе ее до сих пор отказываются прощать, заверил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, телеведущая стала «нерукопожатной», а у Филиппа Киркорова она в принципе числится в черном списке. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Настя призналась, что ее жизнь сильно изменилась после мероприятия в 2023 году. Многие друзья, с которыми она общалась в Москве, предпочли от нее отказаться. Это подтвердил Сергей Дворцов, который отметил — несмотря на возвращение, репутация Ивлеевой по-прежнему оставляет желать лучшего.

«Она стала нерукопожатной — это факт. Очень лицемерная личность, которая подставила всех, кого не лень — кого можно и нельзя. Не могу сказать, что ее совсем не простили, кто-то да, а кто-то нет. С ней остались только близкие друзья, с кем она двигалась», — заявил Дворцов.

Сейчас Ивлеева выпускает собственное шоу «Чегеря» в Интернете. Поклонники считают, что после нескольких выпусков проект начнут показывать на ТВ, и это не исключил продюсер. Сергей Дворцов отметил, что возвращение Насти на телевидение активно обсуждается, но большую роль также играет ее конфликт с Филиппом Киркоровым. Напомним, что именно исполнитель хита «Зайка моя» поспособствовал тому, что блогершу не включили в фильм «Небриллиантовая рука» в 2024 году.

«Вопрос возвращения Насти на ТВ решается, сейчас все в стадии переговоров. Но Киркоров еще, безусловно, зол на нее, как никогда. Я так полагаю, что он ее в „черный список“ сам засунул», — поделился Дворцов.

