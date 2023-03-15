Лерчек получала много сигналов, но игнорировала их: нумеролог Лидерман о деле блогера
Фото: Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Как известно на данный момент, блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (311 млн рублей), а её муж Артем в пособничестве. Нумеролог Ирина Лидерман рассказала сайту-изданию «Страсти», могла ли известная на всю страну семья избежать проблем с налогами и что их ждет в ближайшем будущем.
Для начала специалист рассмотрела даты рождения блогера Лерчек и ее супруга Артема. Валерия родилась 6 октября 1992 года, Артем 20 февраля 1991-го.
Надо отметить, что у супругов фактически идентичные матрицы, то есть у них очень много общего — волевой характер и стремление к власти. Валерии и Артему важно было с детства развивать и прививать чувство ответственности. Но зато им повезло, и у них есть денежная чуйка. По доходам пары видно, что ею они пользовались как надо. До недавнего момента.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
Скрытое сверхчисло 189 у обоих супругов говорит о том, что у этих людей все получается легко и непринужденно. Поэтому таким людям очень важно нести свет и гармонию в мир, буквально служить человечеству. Если этого не происходит, и партнеры зависают в энергиях страсти, «то происходит то, что происходит», подчеркивает Ирина.
Далее нумеролог посмотрела на периоды и персональные расчеты с помощью американской нумерологии.
У Лерчек персональный год 2023 — это 5. Это очень нестабильное время, возможное неразумное распределение ресурсов, следование чужим целям. Обязательно нужно расти духовно, иначе можно не выдержать. Ключевое — вибрация помощи в этом периоде у Валерии 7, а это Кету — тайная жизнь.
Обвинение в неуплате налогов и возможное тюремное заключение здесь очень вероятно, это говорит о том, что человек неправильно реализуется. Скорее всего, было много сигналов о неверной реализации и до этого, но Валерия ни один из них не приняла. Сейчас ей нужно заниматься самопознанием и исследованием внутреннего мира. В любом этапе есть как вибрации помощи, так и помехи.
Ирина Лидерман
Дипломированный эксперт по работе с подсознанием, специалист по тета-хилингу, нумерологии, МСТ-графике, медитациям и осознанным сновидениям
По словам Ирины, на этом этапе помехи могут быть из-за того, что у Валерии могут быть какие-то зависимости (не обязательно речь о курении, алкоголе или запрещенных веществах), а также из-за незнания того, чего она хочет.
У Артема персональный год 2023 — это 6 — это период гнездования, заботы о родителях и детях, время трансформации брака.
«Артем проживает сейчас второй период, который длится у него с 30 до 60 лет. Ему важно сейчас быть в партнерстве и гармонии, укреплять связи, быть дипломатом, но одновременно не позволять другим уводить себя от цели. Вибрация помех в этом периоде может быть такой, что если деньги стали навязчивой идеей и человек считает себя вправе возвышаться над другими, то деньги начинают, наоборот, уменьшаться», - поясняет нумеролог.
В заключение Ирина Лидерман добавила, что обоим супругам важно понять следующее: обязательно нужно видеть и не забывать свою миссию, а также не поддаваться порокам и властным порывам.
Ранее блогер Лерчек пожаловалась на здоровье после возбуждения уголовного дела.