Лерчек получала много сигналов, но игнорировала их: нумеролог Лидерман о деле блогера

По словам Ирины, на этом этапе помехи могут быть из-за того, что у Валерии могут быть какие-то зависимости (не обязательно речь о курении, алкоголе или запрещенных веществах), а также из-за незнания того, чего она хочет.

У Артема персональный год 2023 — это 6 — это период гнездования, заботы о родителях и детях, время трансформации брака.

«Артем проживает сейчас второй период, который длится у него с 30 до 60 лет. Ему важно сейчас быть в партнерстве и гармонии, укреплять связи, быть дипломатом, но одновременно не позволять другим уводить себя от цели. Вибрация помех в этом периоде может быть такой, что если деньги стали навязчивой идеей и человек считает себя вправе возвышаться над другими, то деньги начинают, наоборот, уменьшаться», - поясняет нумеролог.

В заключение Ирина Лидерман добавила, что обоим супругам важно понять следующее: обязательно нужно видеть и не забывать свою миссию, а также не поддаваться порокам и властным порывам.

Ранее блогер Лерчек пожаловалась на здоровье после возбуждения уголовного дела.