«Легендарная певица»: Миша Марвин назвал особенность Валерии как артистки

Автор хитов Миша Марвин признался, что считает Валерию легендарной певицей. Миша рассказал о работе с артисткой сайту «Страсти».

В начале 2025 года Иосиф Пригожин сообщил, что Валерия готовится к выходу последнего альбома и постепенному завершению карьеры. Марвин, который написал для нее хит «Ты свободна», убежден: у супруги Иосифа еще все впереди. По мнению Миши, Валерия — легендарная певица с проникновенным вокалом.

«Мне сложно выделить какую-то одну знаковую песню Валерии. На мой взгляд, их много. И «Часики», и «Была любовь», и «Нежность моя». Ну, конечно, наш совместный трек «Ты свободна». И много у нее еще будет впереди. Она — легендарная певица с невероятным вокалом, огромный профессионал», — высказался Миша.

Марвин сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса, но именно работу с Валерией называет самой запоминающейся.

«Мне вообще сотрудничество с людьми дается очень легко. Я сам человек неконфликтный, дружелюбный, всегда открытый, поэтому мне с людьми всегда очень легко дается работать. Тем более с творческими. А самой запоминающейся стала, естественно, работа с Валерией – песня, которую я написал для нас. Очень горжусь этой работой», — рассказал Миша.

Полное интервью Миши Марвина о съемках в вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Хором!» и уходе из Black Star читайте здесь.