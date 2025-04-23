«Легенда программы»: сколько зарабатывает ведущая Светлана Зейналова на корпоративах

Звезда программы «Доброе утро» на Первом канале Светлана Зейналова работает не только телеведущей, но и проводит корпоративы. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» рассказал о том, сколько на этом зарабатывает женщина.

«Да, Светлана работает на корпоративах. Ее ценник состоит из нескольких частей. Первое и самое главное – гонорар от 300 тысяч рублей по Москве. Возможно, если за пределами Москвы, то ценник будет чуть выше», – поделился продюсер.

Сергей подчеркнул, что Светлана долгие годы остается востребованной, ее хотят видеть люди на своих праздниках и мероприятиях.

«Она является лицом Первого канала, что говорить, да, легенда, легенда программы «Доброе утро». Поэтому она пользуется спросом на корпоративах», – добавил Дворцов.

Полный материал о личной жизни Светланы Зейналовой, ее отношениях с сестрой Ирадой и о пластических операциях можно прочитать здесь.