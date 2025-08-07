Ледовый театр Натальи Бестемьяновой второй год подряд терпит убытки. Об этом стало известно «Страстям».

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова является владелицей ООО «ФИРМА ТРИ-БИ». Юрлицо осуществляет деятельность ледового театра, который возглавляет муж фигуристки Игорь Бобрин. Он же числится среди соучредителей компании.

Ранее журналисты сообщали о проблемах Бестемьяновой — бизнес принес ей за 2023 год лишь убытки на 27 миллионов рублей.

Согласно открытым источникам, за 2024 год ситуация немного улучшилась — доход составил 5,8 миллионов рублей, но чистая прибыль все равно осталась отрицательной и ушла в минус на 2 миллиона рублей.

Добавим, ООО «ФИРМА ТРИ-БИ» исправно платит налоги и не имеет активных судебных разбирательств.

