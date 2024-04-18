«Куртки из 90-х с аппликацией и вышивкой»: дизайнер рассказала о модных элементах в коллекциях 2024-2025
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Дизайнер одежды Ольга Денисова рассказала сайту «Страсти», какие элементы и фасоны используют модельеры в коллекциях 2024-2025. В частности, в тренде будет джинса в разных вариациях, включая куртки из 90-х с вышивкой и аппликациями.
Российские дизайнеры, как и все в мире моды, не отстают в трендах 2024-2025. Элементы и фасоны 90-х годов присутствуют в их коллекциях, модельеры создают брюки-бананы, короткие юбки, кожаные косухи и т.д. Новаторство в данном случае - это использование современных тканей и, самое главное, смешение стилей 90-х и классики, бохо и 90-х.
Ольга Денисова
Дизайнер одежды
Она рассказала, что в сезоне осень/зима 2024-2025 популярны косухи с широкими плечами из натуральной и искусственной кожи, короткие юбки. Их сочетают с сапогами-казаками, ковбойскими шляпами, классическими пиджаками и цветочными вышивками.
В новом сезоне будет модной джинса в разных вариациях, включая куртки из 90-х с аппликацией и вышивкой. Дизайнеры отдают предпочтение пиджакам в стиле Шанель, сапогам-казакам и цветочному принту. Цвета будущего сезона: бордо, красный, беж и черный. В моделях одежды присутствуют мягкие силуэты: уютные пальто и классические полуоблегающие костюмы с юбками длинной миди. Из принтов стоит еще отметить змеиный.
Ольга Денисова
Дизайнер одежды