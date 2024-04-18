«Куртки из 90-х с аппликацией и вышивкой»: дизайнер рассказала о модных элементах в коллекциях 2024-2025

Российские дизайнеры, как и все в мире моды, не отстают в трендах 2024-2025. Элементы и фасоны 90-х годов присутствуют в их коллекциях, модельеры создают брюки-бананы, короткие юбки, кожаные косухи и т.д. Новаторство в данном случае - это использование современных тканей и, самое главное, смешение стилей 90-х и классики, бохо и 90-х.