Куда убежало удовольствие во время секса и как его вернуть: ответ гинеколога Маилян

Одним из самых популярных способов восстановления эстетики интимной зоны считают плазмолифтинг — инъекции собственной плазмы. У пациентки берут ее же кровь, центрифугируют и вводят под кожу. Благодаря высокой концентрации тромбоцитов, улучшается тургор кожи, повышается упругость, стимулируется обмен веществ. В дополнение, проходят сухость и дискомфорт.

«Прелесть этого метода заключается в том, что уже через сутки можно возвращаться к привычному ритму жизни. Никаких ограничений», —уточнила врач.

Еще одной нашумевшей процедурой стало интимное лазерное омоложение. Вернуть мышцам былой тонус, округлить половые губы, избавиться от послеродовых дефектов и скорректировать стрессовое мочеиспускание можно всего за 3 сеанса с интервалом в 1 месяц. Никакой боли, хирургического вмешательства или стационара.

«Для подготовки нужно будет сдать мазок на флору, онкоцитологический анализ и УЗИ органов малого таза. Сама процедура длится не более 40 минут. Эффект, в среднем, сохраняется более года, но, все зависит от возраста и состояния пациентки», —пояснила Маилян.

В качестве альтернативы лазеру, врачи советуют обратить внимание на контурную пластику (филлинг). С помощью инъекций гиалуроновой кислоты и коллагена можно вернуть недостающий объем тканям, устранить зуд, сухость, жжение, повысить тонус влагалища, скорректировать урогенитальные расстройства и даже усилить оргазмы. Увлажняющие уколы «красоты» обычно рекомендуют женщинам после родов или перед наступлением менопаузы.

«Процедура полностью безболезненна. Филлеры вводят под местной анестезией, покрывая специальным гелем проблемные зоны. Чтобы эффект сохранялся как можно дольше, сеансы лучше повторять 1 раз в год», — заключила гинеколог.

Что касается противопоказаний, они для этих процедур универсальные: сахарный диабет, беременность, воспалительные процессы в органах малого таза и онкологические заболевания.

Ранее Меланя Маилян рассказывала о том, как обильная менструация может привести к железодефицитной анемии.