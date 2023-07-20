Куда россияне могут отправиться за лучшим пляжным отдыхом: 5 локаций от OneTwoTrip

Отпуск на побережье может быть разным — роскошным, тихим, семейным или экзотическим. Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали порталу «Страсти» о 5 локациях, где этим летом можно наслаждаться жарким солнцем и солёным морским воздухом.

Тель-Авив, Израиль

Самый популярный курорт Средиземного моря в стране. Главная набережная — место, где встречаются, гуляют, занимаются спортом и отдыхают жители и туристы. Вы можете экспериментировать с локацией — береговая линия длиной 10 км разбита на десятки пляжей. Все они ухоженные, чистые, с пологим входом в море и мелким песком. Центральные зоны — шумные и многолюдные, а на окраинах города берега становятся более дикими и спокойными.

Купальный сезон заканчивается в октябре. Россиянам для путешествий до 90 дней виза не нужна.

Тюленово, Болгария

Село на побережье Чёрного моря на севере страны, в 100 км от популярной Варны. Этот вариант подойдёт тем, кто ищет красивые морские пейзажи, а не туристическую инфраструктуру. Полежать на мягком песке не получится — берега представляют собой скалы, о которых разбиваются изумрудные волны. Не переживайте, комфортные выходы к воде здесь есть. Из-за своих гротов место популярно среди дайверов и любителей понырять.

Пляжный сезон длится с мая по сентябрь. Для въезда в Болгарию понадобятся национальная или шенгенская виза.

Абу-Даби, ОАЭ

Летом температура в Эмиратах может достигать 45 °C. Поэтому рекомендуем отправиться на остров Яс в 9 км от жаркого Абу-Даби. Локация известна своим бесконечным побережьем с белым песком и бирюзовой водой, мангровыми рощами и развитой туристической инфраструктурой. Курорт идеально подойдёт семьям — здесь множество аттракционов, аквапарков, ресторанов, а также отелей с высококлассным сервисом.

Любители знойного солнца могут отдыхать здесь летом. Для тех, кому не подходят высокие температуры, лучше планировать поездку начиная с сентября. На территории ОАЭ без визы можно находиться до 90 дней.

Анталья, Турция

Пляж Чиралы Средиземного моря располагается в заповедной зоне, в 90 км от Антальи. Инфраструктура здесь гораздо скромнее, чем на туристическом побережье Турции, однако всё необходимое для комфортного отдыха есть. Это широкий, окружённый зелёными горами берег, где галька перемешана с крупным песком. Место известно тем, что сюда в июне приходят откладывать яйца черепахи.

Купаться здесь можно с мая по ноябрь. Для путешествий в Турцию до 60 дней виза не требуется.

Аругам Бэй, Шри-Ланка

Совсем другой колорит ждёт вас в Южной Азии на берегу Индийского океана. Аругам Бэй — это деревня, которая понравится непритязательным любителям активного отдыха. Сюда приезжают те, кого интересует сёрфинг — в окрестностях находятся несколько пляжей с идеальными волнами. Просто лежать и пить кокос под шум прибоя вам также никто не запретит.

Сезон в этой части острова длится с мая по октябрь. Виза на 30 дней ставится по прилёту.

Ранее мы рассказывали о местах в Турции, где можно почувствовать себя героиней кино.