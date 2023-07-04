Как в кино: прогулка по местам из культовых турецких сериалов. Часть 2

В первой части мы с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, где в Стамбуле можно постучать в дверь Серкана Болата, найти кафе из «Чёрной любви» или эпично спрыгнуть с моста как в «Ветреном». А сегодня расскажем ещё о нескольких интересных локациях из турецких сериалов.

«Ранняя пташка» в Риве

Многие сцены этого сериала о романтических отношениях Санем и Джана снимали в Стамбуле: в кадрах узнаваемы такие знакомые каждому туристу достопримечательности, как Девичья башня и Галатский мост. Также влюблённые гуляли по пристани Каракёй и парку Фенебрахче и обедали в ресторане Mihrabat Korusu (адрес Mihrabat Cad. No:50) в парке Михрабат.

Однако часть сцен снимали в небольшом курортном городке Рива (Riva) на черноморском побережье, примерно в 40 км от Стамбула. Живописные пейзажи деревушки давно облюбовали режиссёры, здесь также снимали «Воскресший Эртугрул» и «Основание: Осман». Удобнее всего ехать в Риву на машине, дорога от Стамбула займёт около часа. Можно также доехать от Бейкоза на автобусе №137.

«Великолепный век» во дворце Топкапы

Потрясающе красивый исторический сериал нельзя не упомянуть, когда речь идёт о турецких сериалах. Многие сцены «Великолепного века» снимали в павильонах, но декорации в мельчайших деталях повторяют знаменитый дворцовый комплекс Топкапы — одну из главных достопримечательностей Стамбула.

К чему такие сложности, спросите вы. Почему нельзя было снимать в самом дворце? Дело в том, что комплекс сегодня работает как музей, а значит, регулярно закрывать его было бы слишком накладно и сложно. Зато для поклонников сериала это хорошая новость: они могут легко пройти по залам, которые видели в любимом фильме (а сами залы, кстати, помнят реальных султана Сулеймана и Роксолану). Музей во дворце Топкапы работает ежедневно, кроме вторника, с 9:00 до 19:00 (зимой до 16:00).

«Вдребезги» в парке Едигёллер

Действие сериала также происходит в Стамбуле, однако для одной из самых красивых сцен в 42 серии первого сезона, в которой Джансу делает Гульсерен предложение, зрители вместе с героями перемещаются в национальный парк Едигёллер, или, как его ещё называют, Семь озёр. Это место находится в Черноморском регионе, в 42 км к северу от города Болу, доехать до него можно на машине по трассе Еничага (Yeniçağa Road).

Как и следует из названия, на территории находится семь небольших озёр с водопадами, окружённых лесом, в котором живут дикие животные — говорят, тут можно встретить даже оленей и волков. В Едигёллер приезжают как местные, так и туристы — устроить пикник, погулять, полюбоваться видами или порыбачить (в озёрах водится много рыбы).

При желании можно даже остановиться на пару дней в одном из гостевых домов или бунгало, расположенных в парке. Особенно красиво тут осенью, когда деревья расцвечиваются разными оттенками зелёного, красного, оранжевого и жёлтого. Кстати, именно этот сезон запечатлён в сериале.