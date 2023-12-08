Куда лететь зимой: топ-5 бюджетных стран для отдыха

Как провести зимний и весенний отпуск без ощутимого удара по бюджету? В каких странах россиянам будет комфортнее всего перевести дух после напряженной работы и насладиться красивыми видами? Портал «Страсти» поговорил об этом с известным турагентом России, бизнес-тренером Тариел Гажиенко.

«На первом месте, вопреки расхожему мнению, стоит отдых по России. Конечно, нужно выбирать не самые трендовые направления. Поэтому мы не рассматриваем Сочи, но, например, Калининград — отличное место для отдыха. Здесь можно за 50 тысяч рублей на двоих отпраздновать мартовские праздники. За те же 40-50 тысяч на двоих можно провести несколько дней в Санкт-Петербурге. Словом, в России много мест, где интересно, познавательно и достаточно бюджетно», - рассказывает эксперт.

Второе место в списке выгодных для отдыха стран занимает Армения. Если заранее спланировать свое путешествие, хотя бы за 2-3 месяца, то можно приобрести билеты по очень приятным, подъемным ценам, а весь отпуск обойдется в 70-80 тысяч рублей.

На третьем месте будет Египет. Если не включать период новогодних каникул, то в остальное время — с декабря по март— можно найти недельный тур в приличном отеле за 100-110 тысяч рублей на двоих.