Куда лететь зимой: топ-5 бюджетных стран для отдыха
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Как провести зимний и весенний отпуск без ощутимого удара по бюджету? В каких странах россиянам будет комфортнее всего перевести дух после напряженной работы и насладиться красивыми видами? Портал «Страсти» поговорил об этом с известным турагентом России, бизнес-тренером Тариел Гажиенко.
«На первом месте, вопреки расхожему мнению, стоит отдых по России. Конечно, нужно выбирать не самые трендовые направления. Поэтому мы не рассматриваем Сочи, но, например, Калининград — отличное место для отдыха. Здесь можно за 50 тысяч рублей на двоих отпраздновать мартовские праздники. За те же 40-50 тысяч на двоих можно провести несколько дней в Санкт-Петербурге. Словом, в России много мест, где интересно, познавательно и достаточно бюджетно», - рассказывает эксперт.
Второе место в списке выгодных для отдыха стран занимает Армения. Если заранее спланировать свое путешествие, хотя бы за 2-3 месяца, то можно приобрести билеты по очень приятным, подъемным ценам, а весь отпуск обойдется в 70-80 тысяч рублей.
На третьем месте будет Египет. Если не включать период новогодних каникул, то в остальное время — с декабря по март— можно найти недельный тур в приличном отеле за 100-110 тысяч рублей на двоих.
На четвертом месте я бы расположил Арабские Эмираты. Да, я не оговорился. В самой стране цены примерно в два раза выше, чем в Москве. Но за счет большого количества авиаперелетов, включая чартерные, а также благодаря демократичным ценам в 3-4 звездочных отелях, можно отдохнуть за 100-120 тысяч рублей. И это цена на двоих. Обязательно нужно брать турпакет либо с двухразовым питанием, либо с питанием «все включено», потому что внутри страны, повторюсь, все стоит очень дорого, включая питание, экскурсии, развлечения. Поэтому если вы ищите бюджетный отдых, то питание лучше включить в стоимость тура, это намного выгоднее.
Тариел Гажиенко
Турагент, бизнес-тренер
На пятом месте — остров Шри-Ланка. Из теплых стран зимой она наиболее выгодна, если заранее озаботиться выбором тура или прислушаться к советам турагента и спланировать свой отдых на период наибольшего количества спецпредложений и скидок. Туры на Шри-Ланку можно приобрести за 150-160 тысяч рублей — с перелетом и проживанием в приличном 3-звездочном отеле, заключил Гажиенко.
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