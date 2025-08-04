«Куда идти? С кем договариваться»: группа «Интонация» раскрыла, можно ли попасть в шоу-бизнес без продюсеров и связей

Участники группы «Интонация», известной по хиту «Скажи, как мне жить», ответили на вопрос, можно ли пробиться в шоу-бизнесе без продюсеров и связей. Они уверены, что большим преимуществом в данном случае является наличие команды.

Участник группы Александр Новиков сказал: «Начнём с того, что у нас есть команда — и это огромное преимущество. Когда каждый занимается своим делом, это здорово упрощает процесс. Важно не искать продюсера, а не потерять себя. Развивайся как музыкант: пиши песни, оттачивай мастерство. Если ты идёшь своим путём, рано или поздно вокруг тебя начнут собираться единомышленники — как в сказке: сначала один, потом второй, третий».

Другой участник коллектива Денис Гладкий поддержал его мнение. Он сказал: «И в какой-то момент окажешься не один, а с целой командой! Но мы сейчас говорим это легко, с позиции опыта — нам повезло найти своих людей. Главное — верить в свою музыку и искать тех, кто тоже в неё поверит».

Он привел в пример недавний разговор с молодым артистом, который находится в начале своего пути и не знает, как действовать.

«Недавно общался с молодым музыкантом, который спрашивал: «Куда идти? С кем договариваться?» И я снова осознал, как важно иметь команду, которая берёт на себя организационные моменты: концерты, райдеры, релизы. Мы просто приезжаем, поём свои песни и получаем кайф от живого общения с людьми. Но самое главное — всем в команде должно нравиться то, что мы делаем. Без этого не будет движения вперёд», - поделился Денис.

Гладкий рассказал, что исполнял рэп, а Новиков – регги. Музыкантам часто говорили, что «это не формат».

«А теперь эти песни поёт вся страна. Коротко: верь, делай, не сдавайся. И если твоя музыка искренняя — она пробьёт себе дорогу», - уверен Денис.

О звездном пути коллектива, участии в «Голосе», увлечениях артистов вне сцены читайте в интервью на сайте «Страсти».