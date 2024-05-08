«Кто-то за нее забашлял денежки»: продюсер оценил победу Севиль в шоу «Маска»

Продюсер Дворцов допустил, что Севиль могла выиграть в «Маске» благодаря взятке. Об этом он рассказал «Страстям».

Финал пятого сезона «Маски» завершился победой певицы Севиль, которая скрывалась в костюме Енота. По словам продюсера Сергея Дворцова, победа знаменитости вполне заслуженная, однако не стоит исключать коррупционные схемы.

«Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. Севиль — молодая артистка, но я считаю, что она не дотягивает определенные моменты, которые может исполнить на сцене. Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона», — рассказал он.

Дворцов также посоветовал создателям шоу обратить внимание на известных знаменитостей, которые давно выступают на сцене.

«Мой совет продюсерам — шоу можно было подать в другом контексте и брать более аппетитных артистов первого эшелона, не молодых. Не нужно забывать про старое поколение, которое на сегодняшний день на слуху», — объяснил он.

Материал «Страстей» о том, как прошел финал пятого сезона «Маски» читайте по ссылке.