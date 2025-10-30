«Кто-то пошутил, что мы похожи — как мать и дочь»: Наталья Бергер рассказала о знакомстве с Миллой Йовович

Актриса Наталья Бергер рассказала о знакомстве с иностранной коллегой Миллой Йовович. Девушек часто сравнивают и даже шутят, что они похожи словно мать и дочь. Об этом звезда «Паромщика» сообщила в интервью сайту «Страсти».

Наталья призналась — ей часто говорят о том, что она практически копия Миллы. Актриса не обижается, но надеется, что со временем люди перестанут их сравнивать.

«Наверное, действительно существует какой-то общий типаж. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы со временем зрители говорили наоборот, что кто-то похож на Наталью Бергер. Надеюсь, это звучит не слишком самоуверенно, просто хочется быть собой и идти своим путем», — поделилась артистка.

Как оказалось, с Йовович Бергер встречалась в жизни. Им даже довелось обсудить рабочие процессы в кино. По словам Натальи, актриса ей очень понравилась.

«Да, мы виделись. Милла очень приветливая, открытая, с прекрасным чувством юмора. Мы разговаривали о работе в Америке — о том, как устроен съемочный процесс, на что стоит обращать внимание, насколько важен акцент. На площадке кто-то даже пошутил, что мы похожи — как мать и дочь. Конечно, я бы с удовольствием снялась с ней в одном фильме, может быть, в каком-нибудь экшене или динамичном боевике. Думаю, это было бы очень интересно», — рассказала Наталья.

