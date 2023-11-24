Кто может претендовать на имущество бездетной вдовы Николая Добронравова

Советский поэт Николай Добронравов ушел из жизни в сентябре текущего года. Эта новость потрясла общественность, а больше всего — его супругу, композитора Александру Пахмутову. Чтобы сообщить о кончине супруга, близкие женщины даже вызвали скорую. Пахмутова испытывает проблемы со здоровьем, поэтому даже преданные ее поклонники задаются вопросом, кто будет управлять имуществом знаменитости. При этом стоит учитывать то, что у звездной пары не было детей. А кто именно ухаживает за пожилой артисткой и претендует ли он на наследство — неизвестно.

Сайт «Страсти» решил разобраться в этом вопросе и обратился за помощью к юристу по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой. Так, по словам эксперта, наследование возможно по завещанию и по закону. При этом существует определенный порядок.

Сначала идут родители, супруг и дети. Никого из этих близких людей у Пахмутовой не осталось. Затем следуют братья и сестры. Брат, к слову, у Александры есть. Есть у композитора и племянник, который тоже стоит в очереди на наследство.