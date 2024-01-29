Кто из звезд носит парики, а кто не признается в наращивании?

Одновременно с трендом на натуральность продолжается популярность пластических операций, наращиваний и различных бьюти-инъекций. Главное — это получение естественного результата. Знаменитости особенно следят за внешностью, поэтому их нередко подозревают в бьюти-вмешательствах.

Технолог «Парикмахерского направления» компании Пластэк Ольга Смолина рассказала сайту «Страсти», кто из российских и зарубежных звезд экспериментировал с наращиванием и париками для смены имиджа.

Филипп Киркоров

В прошлом году артист сделал несколько пластических операций, что не стало секретом для общественности. Фанаты заметили, что Филипп сильно похудел и продолжил активно примерять новые образы.

До резкого преображения Киркоров ходил с короткими зачесанными волосами, а уже через месяц — с длинной кудрявой шевелюрой. Певец утверждал, что отрастил волосы самостоятельно, несмотря на регулярное поддержание пепельного блонда.