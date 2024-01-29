Кто из звезд носит парики, а кто не признается в наращивании?
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Одновременно с трендом на натуральность продолжается популярность пластических операций, наращиваний и различных бьюти-инъекций. Главное — это получение естественного результата. Знаменитости особенно следят за внешностью, поэтому их нередко подозревают в бьюти-вмешательствах.
Технолог «Парикмахерского направления» компании Пластэк Ольга Смолина рассказала сайту «Страсти», кто из российских и зарубежных звезд экспериментировал с наращиванием и париками для смены имиджа.
Филипп Киркоров
В прошлом году артист сделал несколько пластических операций, что не стало секретом для общественности. Фанаты заметили, что Филипп сильно похудел и продолжил активно примерять новые образы.
До резкого преображения Киркоров ходил с короткими зачесанными волосами, а уже через месяц — с длинной кудрявой шевелюрой. Певец утверждал, что отрастил волосы самостоятельно, несмотря на регулярное поддержание пепельного блонда.
«В среднем волосы растут на 1 см в месяц. Поэтому такой значительный прирост, как у артиста, за это время невозможен. Чтобы понять, парик это или наращенные волосы, нужно вблизи осмотреть на прикорневую часть.
Само по себе окрашивание не замедляет рост волос. Однако смягчить воздействие осветлителя можно с помощью профессиональных средств. Например, восстанавливающего комплекса TEO PLEX. Наращивание тоже не останавливает рост волос, но может нагружать прикорневую часть.
Существует специальный уход за волосами после такой процедуры. Выбираем средство в зависимости от состояния кожи головы и структуры волоса. Если из-за наращенных капсул было плохое промывание кожи головы, то подойдет пилинг BIOACTIVE CLEAN AP и успокаивающее масло BIOACTIVE SENSITIVE. Учитывайте, что масло ускоряет сползание прядей. Поэтому избегайте его попадания на капсулы. Остальной уход соблюдайте в привычном режиме».
Ариана Гранде
В начале карьеры американская певица часто выходила на сцену с длинным конским хвостом. Это стало ее главной фишкой в образе. Однако позже Ариана рассказала, что в юности сильно испортила волосы частыми окрашиваниями. И призналась, что ее хвост — это накладные волосы. Сейчас певица отращивает натуральные локоны, чтобы экспериментировать с образами.
«Если бы певица регулярно носила такую прическу из своих натуральных волос, то был бы риск механического воздействия. Высокие хвосты и тугие прически утяжеляют прикорневую зону.
Ношение парика или накладных волос вместо наращивания – неплохой вариант в ситуации с алопецией или очень редким волосом. Будьте готовы к тому, что голову придется мыть чаще. Так как от постоянного ношения парика выделяется больше пота.
Поддерживать здоровую микрофлору поможет пилинг кожи головы BIOACTIVE CLEAN UP. Помните, что уходовые средства подбираются индивидуально под тип кожи».
Анастасия Волочкова
Фанаты Анастасии Волочковой уже давно заметили, что балерина не может похвастаться густой шевелюрой. В ее соцсетях много комментариев и советов купить парик или посетить парикмахерскую. А в апреле 2023 фанаты отметили неестественный вид волос Волочковой, сомневаясь в натуральности ее новых локонов.
«В здоровом теле - здоровый дух! От образа жизни и “внутреннего здоровья” зависит состояние наших волос. Волосы первыми реагируют на дисбаланс в организме.
Невозможно узнать точную причину выпадения волос у балерины без медицинского обследования. В том числе на контроль гормонов и дефицит микроэлементов в организме. Однако есть профилактические средства, которые помогут замедлить процесс алопеции.
Из внешних – это массаж головы. Он активизирует приток крови в коже. Существуют также средства-активаторы. Например, серия ухода PLACENTRIX. Не забывайте консультироваться с трихологом перед выбором средств или процедурой наращивания. Все случаи индивидуальны».
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