Есть ли связь между COVID-19 и андрогенетической алопецией?
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Пациенты, перенесшие коронавирус, нередко сталкиваются с таким неприятным последствием болезни, как выпадение волос. Подобные симптомы также наблюдаются при андрогенетической алопеции. Каковы причины облысения в обоих случаях и связаны ли эти болезни, сайту «Страсти» рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.
Что такое андрогенная алопеция?
Андрогенетическая, или андрогенная алопеция — заболевание, для которого характерна потеря волос на голове, преимущественно в области лба и темени. Облысение чаще всего встречается у мужчин в возрасте 35-40 лет, реже — у женщин. Выпадение происходит из-за повышения чувствительности рецепторов волосяных фолликулов к мужским половым гормонам андрогенам. Нарушение обменных процессов ведет к ухудшению питания и кровоснабжения луковиц. Волоски постепенно истончаются, фолликулы атрофируются, и человек теряет большую часть волос.
Андрогенетическая алопеция носит наследственный характер. Но врачи выделяют ряд факторов, которые могут спровоцировать ее развитие или проявление, если у человека есть наследственная предрасположенность:
• вредные привычки;
• эндокринные нарушения;
• болезни волосистой части головы, такие как себорея;
• длительный стресс;
• чрезмерное воздействие ультрафиолета.
Прямых доказательств того, что андрогенная алопеция является следствием перенесенного COVID-19, не существует. Но у людей с генетической предрасположенностью к алопеции на фоне вирусного заболевания выпадение волос может усилиться.
Почему выпадают волосы после COVID-19?
В период пандемии врачи столкнулись с тем, что у пациентов, перенесших коронавирус, стали проявляться различные осложнения.
Дисфункция клеток сосудов, нарушение работы миокарда
По этой причине обострялись сердечно-сосудистые заболевания. Тахикардия, брадикардия возникали даже у спортсменов и здоровых людей, ранее не жаловавшихся на боли в сердце.
Выпадение волос как одно из частых последствий COVID-19 также может быть связано с повреждением эндотелиальных клеток сосудов, что приводит к воспалению и повреждению сосудистой стенки. В результате нарушается кровоснабжение и питание волосяного фолликула.
Аутоиммунные нарушения
В острую фазу коронавирусной инфекции иммунная система испытывает колоссальную нагрузку. Ее избыточная активация способствует обострению и развитию аутоиммунных патологий. Псориаз, системная красная волчанка также сопровождаются выпадением волос.
Нарушения в работе иммунной системы могут отрицательно повлиять на деление стволовых клеток в фолликулах. Если у человека есть предрасположенность к андрогенной алопеции, облысение будет проявляться стремительно.
Эндокринные нарушения
Щитовидная железа часто становится мишенью вируса SARS-CoV-2. На фоне ее поражения может развиться гипотиреоз, при котором снижается выработка гормонов. Ввиду их дефицита нарушается питание волосяных фолликулов.
На фоне эндокринных изменений нередко возникает дисбаланс женских половых гормонов эстрогенов и мужского тестостерона. Результат — сосудистые спазмы, ухудшение кровоснабжения волосяных луковиц. Постепенно волосы истончаются, становятся сухими, ломкими и выпадают.
Если у пациента существует генетическая предрасположенность к андрогенной алопеции, эндокринные нарушения вполне могут спровоцировать ее проявление. Таким же пусковым фактором становится сахарный диабет, метаболический синдром.
Нарушение метаболизма
Лечение SARS-CoV-2 сопровождается инъекциями и оральным приемом большого количества медикаментов, из-за чего ухудшается работа ЖКТ. На фоне гипоксии и истощающихся запасов витаминов и микроэлементов нарушаются обменные процессы в организме, всасываемость нутриентов. Волосяные фолликулы не получают достаточно питательных веществ, что становится причиной их истончения и выпадения.
Таким образом, COVID-19 и андрогенетическая алопеция — заболевания, которые никак не связаны между собой. Но перенесенная коронавирусная инфекция и медикаментозное лечение могут делать процесс выпадения волос более активным у людей с генетической предрасположенностью.
Можно ли избежать выпадения волос?
Андрогенная алопеция поддается лечению. Чем раньше начать терапию, тем быстрее удастся восстановить волосы. Важно своевременно обратиться к врачу и не пытаться исправить ситуацию народными средствами.
Предупредить выпадение волос во время лечения вирусной инфекции сложно, поскольку последствия часто бывает непредсказуемыми. Но сегодня во многих клиниках существуют программы реабилитации, которые помогают восстановить функции организма, устранить дефициты нутриентов. Если после COVID-19 стали выпадать волосы, следует пройти полное обследование, чтобы определить причину. По результатам анализов врач назначит терапию и салонные процедуры для стимуляции роста волос.
Алопеция — серьезная проблема, которая может иметь различные причины. Чтобы справиться с ней, важно обратиться к профессионалу, пройти полный медицинский чек-ап и строго следовать указаниям врача.