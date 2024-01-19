Есть ли связь между COVID-19 и андрогенетической алопецией?

Что такое андрогенная алопеция?

Андрогенетическая, или андрогенная алопеция — заболевание, для которого характерна потеря волос на голове, преимущественно в области лба и темени. Облысение чаще всего встречается у мужчин в возрасте 35-40 лет, реже — у женщин. Выпадение происходит из-за повышения чувствительности рецепторов волосяных фолликулов к мужским половым гормонам андрогенам. Нарушение обменных процессов ведет к ухудшению питания и кровоснабжения луковиц. Волоски постепенно истончаются, фолликулы атрофируются, и человек теряет большую часть волос.

Андрогенетическая алопеция носит наследственный характер. Но врачи выделяют ряд факторов, которые могут спровоцировать ее развитие или проявление, если у человека есть наследственная предрасположенность:

• вредные привычки;

• эндокринные нарушения;

• болезни волосистой части головы, такие как себорея;

• длительный стресс;

• чрезмерное воздействие ультрафиолета.

Прямых доказательств того, что андрогенная алопеция является следствием перенесенного COVID-19, не существует. Но у людей с генетической предрасположенностью к алопеции на фоне вирусного заболевания выпадение волос может усилиться.

Почему выпадают волосы после COVID-19?

В период пандемии врачи столкнулись с тем, что у пациентов, перенесших коронавирус, стали проявляться различные осложнения.

Дисфункция клеток сосудов, нарушение работы миокарда

По этой причине обострялись сердечно-сосудистые заболевания. Тахикардия, брадикардия возникали даже у спортсменов и здоровых людей, ранее не жаловавшихся на боли в сердце.

Выпадение волос как одно из частых последствий COVID-19 также может быть связано с повреждением эндотелиальных клеток сосудов, что приводит к воспалению и повреждению сосудистой стенки. В результате нарушается кровоснабжение и питание волосяного фолликула.

Аутоиммунные нарушения

В острую фазу коронавирусной инфекции иммунная система испытывает колоссальную нагрузку. Ее избыточная активация способствует обострению и развитию аутоиммунных патологий. Псориаз, системная красная волчанка также сопровождаются выпадением волос.