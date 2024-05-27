«Смотрится по-сиротски»: разбор образа Ксении Собчак в Каннах

«Сам жакет сшит из хорошей ткани, но он всё равно смотрится по-сиротски, упрощает образ, делает его неряшливым и смывает весь лоск белого платья. Наилучшим решением было бы выйти без очков, без жакета, сменить сумку на более миниатюрную, светлую со стразами, сменить обувь на менее остроносую и светлую. Тогда образ был бы чистым, понятным и не вызвал бы такого шквала критики. Хотя, кто знает, может именно для этого такой вариант и был выбран. Чёрный пиар тоже пиар», — резюмировала эксперт.