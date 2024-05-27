«Смотрится по-сиротски»: разбор образа Ксении Собчак в Каннах
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Ксения Собчак стала гостьей кинофестиваля в Каннах. Журналистка появилась на красной дорожке в костюме от бренда Maya Om и туфлях Prada. Несмотря на желание произвести эффект, образ Ксении был раскритикован. Стилист Дарья Мартынова объяснила, почему наряд Собчак был «неряшливым». Эксперт поделилась мнением с изданием «Страсти».
«Я всё пытаюсь притянуть образ Ксении к одной из разновидностей дресс-кода Black Tie, который действует в Каннах. Здесь я вижу неуклюжий «заход» на смешение стилей. Но смешали так, будто миксер сломался и пришлось венчиком вручную месить. Вещи смотрятся по отдельности, но вместе — нет», — высказалась Дарья.
Дарья Мартынова
Стилист
По мнению стилиста, Собчак допустила ошибку при выборе жакета, который «смотрится по-сиротски».
«Сам жакет сшит из хорошей ткани, но он всё равно смотрится по-сиротски, упрощает образ, делает его неряшливым и смывает весь лоск белого платья. Наилучшим решением было бы выйти без очков, без жакета, сменить сумку на более миниатюрную, светлую со стразами, сменить обувь на менее остроносую и светлую. Тогда образ был бы чистым, понятным и не вызвал бы такого шквала критики. Хотя, кто знает, может именно для этого такой вариант и был выбран. Чёрный пиар тоже пиар», — резюмировала эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист