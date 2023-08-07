Криминальный психолог Сергей Боголепов рассказал, как получаются маньяки

Криминальный психолог Сергей Боголепов заявил, что маньяки получаются из психологической категории людей, у которых преобладает внутренняя потребность во власти. Подробнее об этом он рассказал порталу «Страсти».

На вопрос о том, отличается ли мозг маньяков, Боголепов ответил: «Мозг маньяка имеет обычное строение и всякие СТ (исследование методом CT заключается в получении серии рентгеновских снимков с помощью быстрой съемки, прим. «Страсти»), МРТ (магнитно-резонансная томография, прим. «Страсти») вам не помогут выявить злодея. Надо знать, что существуют внутренние психологические потребности, которые и определяют поведение человека».

Одна из таких потребностей – силовая. Она выражается в желании контролировать мир вокруг себя и быть значимым. Эта потребность проявляется в двух видах, объяснил специалист.

«Во-первых, как Компетенция - умение делать что-то лучше других, и чтобы при этом тобой восхищались и тебя слушали. Из этих людей получаются хорошие специалисты в различных областях. Или не очень хорошие, но все равно добивающиеся, чтобы их слушали. В целом это народ полезный для общества и из них редко получаются маньяки», - разъяснил криминальный психолог.

«Во-вторых, это Власть — желание контролировать других. «Чтобы тебя слушались». Эти рвутся в администрацию, армию, во власть. В отличие от Компетенции, эти ребята не обладают особой Эмпатией и, не раздумывая, причиняют страдания другим людям. Кайфуют, когда другие прогибаются перед ними и высказывают им знаки внимания. Получив подходящий для них уровень власти, цепляются за место всеми силами. Именно из этой психологической категории получаются интересующие нас маньяки. Не получив по каким -то причинам соответствующий уровень власти и не имея возможности легально контролировать других, маньяк делает это преступным путем. Похищает людей, чтобы их мучить, именно тогда он испытывает апофеоз психического удовлетворения. «Safe and Superior», что переводится как «Я в безопасности, и я велик!» Вот девиз типичного маньяка. При этом маньяк хочет признания свои достижений. Современный маньяк записывает свои деяния на камеру и выкладывает в сеть. Для современного маньяка важно ощущение безопасности - он кувалдой ломает кости беспомощной жертве в компании таких же приятелей. Ему ничего не грозит», - подробно рассказал Боголепов.

Комментируя в этой связи задержание челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку, собеседник заявил, что он «просто ягненок с некоторой сексуальной фиксацией по сравнению с ними».

Подробнее о работе Боголепова с насильниками и убийцами, секрете общения с преступниками читайте в нашем материале.