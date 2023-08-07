«Преступник виден за сотню метров со спины»: криминальный психолог о том, как люди становятся жертвами за секунды

Как пришли именно к криминальной психологии? Что такое вообще криминальная психология?

В 1980 году прошел обучение по психотерапии в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве. По окончании был назначен главным наркологом г. Чимкента, Казахстан. В это время все люди, совершившие тяжкие преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, автоматически считались алкоголиками-наркоманами и получали по приговору суда принудительное лечение. Мне вменялось в обязанность посещать места лишения свободы и работать с этими людьми. Позднее, когда появились интернет и возможность выезжать за рубеж, много общался с ведущими психологами мира напрямую, в том числе и со специалистами по криминальной психологии. Свободно владею английским, немецким, итальянским, хуже греческим и парой славянских языков.

Как думаете, почему людей так увлекают криминальные истории?

С одной стороны, из ощущения страха, из желания научиться избегать опасности. С другой стороны, с удовольствием примеряют роль преступника на себя. Кто из нас не хотел быть Робин Гудом или Остапом Бендером?

Как часто в криминалистике используются методы психологии?

Нет, в российской криминалистике не используются методы научной психологии. Джоди Фостер (американская актриса, сыгравшая агента ФБР в фильме «Молчание ягнят», прим. «Страсти») невозможно представить в «Черном дельфине» (исправительная колония особого режима для пожизненно осуждённых в городе Соль-Илецке, прим. «Страсти»), другими словами, хорошего психолога не допустят до следственных мероприятий в РФ.

C какими маньяками вы работали? Кто больше запомнился и почему?

В основном я сталкивался с людьми, совершившими многочисленные убийства, реже - неоднократные изнасилования. Никто из них не произвел особого впечатления. В принципе это достаточно скучные люди. Не верите мне, посмотрите репортажи из тюрем для пожизненно заключенных. В памяти нет смысла их держать. Ну если только вы не присматриваете себе подобную карьеру.

Как строили работу с ними? Какие цели преследовали? Какой секрет при общении с убийцами?

Секрет простой - видеть в них людей и в самом деле проявлять любопытство.

Однажды вы сказали: «Я во взгляде читал их желания питаться моей кровью». Что значит эта цитата - много эмоциональных сил забирали у вас?

Да. Такое общение может эмоционально напрягать. Но врач обязан беспристрастно видеть оторванные конечности или разорванные животы и уметь оказывать помощь. В свое время я также тренировал своих учеников-психологов. Они подробно смотрели видео, на которых игиловцы*(последователи «Исламского государства»* - ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, прим. «Страсти») отрезали головы, мучили своих жертв почище классических маньяков. После этого мои психологи составляли беседы с мучителями, цель которых была войти в контакт и постараться убедить прекратить мучить.

Недавно появилась новость про челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену женщину. Как думаете, почему у девушки не было попыток сбежать раньше? Есть ли место стокгольмскому синдрому? Она из детского дома, была только сестра, нет социальных связей.

Обсуждать челябинского маньяка до окончания следствия не этично и не профессионально.

А есть ли в данном случае синдром жертвы? Это можно проработать? Часто встречаются истории, что женщине только и попадаются мужики-козлы, которые бьют и насилуют. И почему-то считается, что любит…

Да, мужики бьют и насилуют своих женщин, которым свойственно не брать ответственность за свою жизнь. Это обратная сторона подхода «за мужем как за каменной стеной».

Как вообще работает, что жертва любит своего палача? Если говорим про стокгольмский синдром (симпатия, возникающая между жертвой и агрессором, прим. «Страсти»)?

При стокгольмском синдроме террористы не мучают своих заложников напрямую, а объясняют причины, которыми они руководствуются. Часть заложников этим проникаются и становятся на их сторону. Это простое, но достаточное объяснение.

А как определяют, что невменяемый убийца или насильник «вылечился»? Есть ли практика, что таких людей выпускают? Случаются ли рецидивы?

Разумеется, подавляющее большинство маньяков психически совершенно нормальны. Вот только поведение у них не укладывается в рамки Уголовного кодекса и обычной морали. Лечить преступников совершенно идиотская идея. Есть положительный эффект от лоботомии, операции на мозге. Но это стопроцентно калечащая хирургия, делающая человека овощем.

По вашему мнению, можно ли вычислить маньяка в толпе? Какие черты могут их выделять? Какие профессии чаще выбирают убийцы?

Маньяка не надо искать в толпе. Если вы их боитесь, надо в первую очередь посмотреть внутрь себя и понять, можете ли вы представлять интерес для преступника. В этом направлении наука кое-что реально может.

Для вас важнее не стать жертвой преступления. Профессиональные преступники нападают далеко не на каждого. Они за несколько секунд определяют свою потенциальную жертву. Разговоры о том, что они это делают, наблюдая за людьми неделями, - полный бред. Достаточно взглянуть, как идет человек. Несобранность, нерешительность и нескоординированность походки - основной ключ. «Походка лоха». Впрочем, и преступника можно увидеть за сотню метров со спины, как бы он не пытался замаскировать свои намерения.

Как устроен мозг маньяков и отличается ли он от нашего?

Мозг маньяка имеет обычное строение и всякие СТ (исследование методом CT заключается в получении серии рентгеновских снимков с помощью быстрой съемки, прим. «Страсти»), МРТ (магнитно-резонансная томография, прим. «Страсти») вам не помогут выявить злодея. Надо знать, что существуют внутренние психологические потребности, которые и определяют поведение человека. Во-первых, это силовая потребность. Это желание контролировать мир вокруг себя, быть значимым. Проявляется в двух видах: во-первых, как Компетенция - умение делать что-то лучше других, и чтобы при этом тобой восхищались и тебя СЛУШАЛИ. Из этих людей получаются хорошие специалисты в различных областях. Или не очень хорошие, но все равно добивающиеся, чтобы их СЛУШАЛИ. «Бездарность сама пробьется, а таланту надо помогать». В целом это народ полезный для общества и из них редко получаются маньяки.

Во-вторых, это Власть — желание контролировать других. «Чтобы тебя СЛУШАЛИСЬ». Эти рвутся в администрацию, армию, во власть. В отличие от Компетенции, эти ребята не обладают особой Эмпатией и, не раздумывая, причиняют страдания другим людям. Кайфуют, когда другие прогибаются перед ними и высказывают им знаки внимания. Получив подходящий для них уровень власти, цепляются за место всеми силами. Именно из этой психологической категории получаются интересующие нас маньяки. Не получив по каким -то причинам соответствующий уровень власти и не имея возможности легально контролировать других, маньяк делает это преступным путем. Похищает людей, чтобы их мучить, именно тогда он испытывает апофеоз психического удовлетворения. «Safe and Superior», что переводится как «Я в безопасности, и я велик!» Вот девиз типичного маньяка. При этом маньяк хочет признания свои достижений. Современный маньяк записывает свои деяния на камеру и выкладывает в сеть. Для современного маньяка важно ощущение безопасности - он кувалдой ломает кости беспомощной жертве в компании таких же приятелей. Ему ничего не грозит. Челябинский маньяк - просто ягненок с некоторой сексуальной фиксацией по сравнению с ними.

«Никакой преступник не будет исправляться. Зачем ему это надо?! Если возникнут обстоятельства, при которых ему будет крайне опасно это делать, он перестанет. А если никто препятствия не чинит, то почему нет?!» Это ваша цитата. Вы считаете, что все насильники и убийцы неисправимы? Вы убеждены, что они не могут раскаиваться и испытывать сочувствие, а есть ли у них чувства? Могут ли они вообще любить?

Может ли раскаяться? В теории, да. Я работал как психолог с нашими солдатами, прошедшими Афганистан. Часть из них совершала там серьезные преступления, в том числе такие, которые обычно делали маньяки. Причина, по которой они ко мне обращались, была крайне интересной. В их жизни стали происходить странные события: чаще всего их дети садились на наркотики и кончали самоубийством. Карма? Не знаю... Это мой личный профессиональный опыт, не знаю и вряд ли узнаю официальную статистику. Но мои пациенты сами находили эту закономерность и сожалели о содеянном в прошлом.

В какой момент человек может превратиться в чудовище? Любой человек может стать убийцей? Влияют социальная среда, обстановка в семье, стрессы, травмы и прочее. Но при этом каждый человек сталкивается со стрессами, у многих несчастливое детство, но не все же становятся маньяками?

Этот момент может начаться в раннем детстве и далеко не все мы можем стать чудовищем. К примеру, чтобы стать приличным сексуальным маньяком, в дополнение к потребности во Власти надо иметь хороший сексуальный драйв. У нашего челябинца (челябинский маньяк, 14 лет державший в плену женщину, о котором стало известно 30 июля 2023, прим. «Страсти») с этим драйвом слабо, всего-навсего одна жертва. С другой стороны, сильный сексуальный драйв без потребности во власти редко делает человека маньяком. Скорее, неким Дон Жуаном. А может, вообще «отцом-молодцом» при матери-героине. Зависит от моральных принципов, которым человек СДЕЛАЛ ВЫБОР следовать.

Вы не верите, что есть ген насилия, и считаете, что сам человек решает еще в детстве, может он совершить преступление или нет. Если в детстве ребенок оступился, есть ли у него шанс исправиться и потом сделать правильный выбор?

Гена насилия не существует. Есть люди с низкой эмпатией и низким уровнем страха. Это более наследуемо, однако конкретных генов не выявлено. Не бывает «оступившихся» детей. К тому времени, когда они попадают в поле зрения полиции, ими совершено с десяток правонарушений. Тут уже есть богатая статистика.

Вы сказали, что маньяки – скучные люди. Собеседники с какими моральными принципами и психологическими характеристиками вам интересны? Нормальный человек, в вашем понимании, он какой?

Мне интересны люди, которые увлечены какой-то страстью до крышесноса. Когда их «заносит» и они не справляются со своими страстями, тут мое место и работаю с огромным удовольствием, помогая клиентам найти разумное и нетравматичное удовлетворение их желаний. Нормальный психически человек? Это тот, кто удовлетворяет любые свои желания, не причиняя вреда ни себе, ни окружающим.