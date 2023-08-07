Криминальный психолог Боголепов заявил, что дети афганцев часто совершали суицид

Дети солдат, прошедших Афганистан, часто оказывались в тюрьме за наркотики или совершали суицид. Об этом сайту «Страсти» рассказал криминальный психолог Сергей Боголепов, работавший с бойцами.

«Я работал как психолог с нашими солдатами, прошедшими Афганистан. Часть из них совершала там серьезные преступления, в том числе такие, которые обычно делали маньяки. Причина, по которой они ко мне обращались, была крайне интересной. В их жизни стали происходить странные события: чаще всего их дети садились на наркотики и кончали самоубийством. Карма? Не знаю... Это мой личный профессиональный опыт, не знаю и вряд ли узнаю официальную статистику. Но мои пациенты сами находили эту закономерность и сожалели о содеянном в прошлом», - поделился собеседник.

Боголепов рассказал в интервью, что «гена насилия не существует». Еще в детстве человек решает, может ли совершить преступление. Об этом криминальный психолог сказал следующее: «Есть люди с низкой эмпатией и низким уровнем страха. Это более наследуемо, однако конкретных генов не выявлено. Не бывает «оступившихся» детей. К тому времени, когда они попадают в поле зрения полиции, ими совершено с десяток правонарушений. Тут уже есть богатая статистика».

Собеседник заявил, что «подавляющее большинство маньяков психически совершенно нормальны». Другое дело, что их «поведение не укладывается в рамки Уголовного кодекса и обычной морали».

Лечение преступников – это «идиотская идея», считает Боголепов.

«Есть положительный эффект от лоботомии, операции на мозге. Но это стопроцентно калечащая хирургия, делающая человека овощем», - отметил он.

Боголепов признался, что за все годы работы никто из совершивших многочисленные убийства и неоднократные изнасилования не произвел особого впечатления.

«В принципе это достаточно скучные люди», - сделал вывод психолог.

Подробнее о его работе читайте в нашем материале.