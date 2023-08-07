Криминальный психолог Боголепов: превращение в маньяка может начаться в детстве

Превращение человека в маньяка может начаться в детстве. Об этом сайту «Страсти» рассказал криминальный психолог Сергей Боголепов.

Отвечая на вопрос, любой ли человек может стать маньяком и когда это происходит, собеседник рассказал: «Этот момент может начаться в раннем детстве и далеко не все мы можем стать чудовищем. К примеру, чтобы стать приличным сексуальным маньяком, в дополнение к потребности во власти, надо иметь хороший сексуальный драйв. У нашего челябинца (челябинский маньяк, 14 лет державший в плену женщину, о котором стало известно 30 июля 2023, прим. «Страсти») с этим драйвом слабо, всего-навсего одна жертва. С другой стороны, сильный сексуальный драйв без потребности во власти редко делает человека маньяком. Скорее, неким Дон Жуаном. А может вообще «отцом-молодцом» при матери-героине. Зависит от моральных принципов, которым человек сделал выбор следовать».

По словам специалиста, большинство маньяков здоровы психически. Единственное, что их отличает, - несоответствие поведения обычной морали и законам.

Боголепов при этом считает, что лечить маньяков не самая хорошая идея.

«Есть положительный эффект от лоботомии, операции на мозге. Но это стопроцентно калечащая хирургия, делающая человека овощем», - сказал он.

На вопрос, можно ли вычислить маньяка в толпе, Боголепов заявил, что не надо этого делать.

«Если вы их боитесь, надо в первую очередь посмотреть внутрь себя и понять, можете ли вы представлять интерес для преступника. В этом направлении наука кое-что реально может», - сказал специалист.

Он добавил, что профессиональные преступники нападают далеко не на каждого, а свою жертву определяют за несколько секунд.

«Разговоры о том, что они это делают, наблюдая за людьми неделями, - полный бред. Достаточно взглянуть, как идет человек. Несобранность, нерешительность и нескоординированность походки - основной ключ. Впрочем, и преступника можно увидеть за сотню метров со спины, как бы он не пытался замаскировать свои намерения», - сказал специалист.

Подробнее о том, из какой категории людей получаются маньяки, а также о работе Боголепова с преступниками читайте в нашем материале.