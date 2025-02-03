Криминалист Михаил Игнатов рассказал, почему три года провел в СИЗО

Бывший оперативный сотрудник МВД Москвы, криминалист Михаил Игнатов рассказал, что был эпизод, когда ему три года пришлось провести в СИЗО. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Нами за вымогательство денежных средств у бизнесмена был задержан Денис Вороненков, который на тот момент являлся юристом во фракции «Единство». Вместе с ним был задержан его товарищ Игорь Новиков. Вероятно, у Вороненкова нашлись очень серьезные покровители и вместо него и Новикова в следственном изоляторе оказались я и мои ребята», - рассказал Игнатов.

Он отметил, что Вороненков в дальнейшем занимался рейдерством, забирал у людей бизнес, занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Потом стал депутатом Госдумы, ушел от уголовной ответственности. Игнатов уверен – если бы он в свое время понес наказание, то не был бы расстрелян потом в Киеве.

«Мне вменяли взятку в особо крупном размере, которой не было. До суда я почти три года провел в СИЗО. Мосгорсуд был первой инстанцией, сменились четыре судьи. В результате долгого судебного процесса меня оправдали по всем основным обвинениям за отсутствием события и состава преступления. Еще мне вменяли 10 эпизодов превышения полномочий, один или два в итоге оставили. Прокурор запрашивал 12 лет лишения свободы», - поделился Игнатов.

Как только он вышел из изолятора, то оформил пенсию по выслуге. После ухода из органов Игнатов работал в системе безопасности различных организаций.

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