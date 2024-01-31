Криминалист Игнатов прокомментировал убийство женщины и ребенка в Краснодаре

Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал убийство женщины и ребенка в Краснодарском крае. Он отметил, что подозреваемый в столь жестоком преступлении должен получить пожизненное заключение. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Напомним, что в конце января в одном из районов Краснодара произошел пожар. Внутри был обнаружен труп 27-летней женщины, которая погибла еще до того, как распространился огонь. Выяснилось, что ее задушили. Вскоре нашли еще один труп – двухлетняя дочь россиянки оказалась закопана в лесу в Адыгее. Подозрения легли на отца малышки. Его оперативно задержали, но мотив неизвестен до сих пор.

Игнатов, изучив дело, подчеркнул, что подобное, к сожалению, случается довольно часто. И таких людей, убивающих детей и женщин, можно называть только «живым существом».

«К сожалению, повторяется одно и то же. Опять же родил ребенка, но он, я так понимаю, для подозреваемого был нежеланный. Но это не повод для того, чтобы убивать и бывшую сожительницу, и малолетнюю дочь. Это вообще за гранью. Это подчеркивает, что этот недочеловек, животное, существо не имеет никаких принципов, устоев в жизни, души, сердца, вообще ничего. Это просто живое существо. К сожалению, к огромному сожалению, сейчас таких становится все больше и больше. Я не знаю, чем это связано, но мы видим очень часто и слышим о домашнем насилии, об издевательствах над своими родными и близкими. По данному конкретному индивидууму - я считаю, что здесь должно быть проведено следствие в полном объеме, назначены все экспертизы. Естественно человек должен понести заслуженное наказание - пожизненное заключение с содержанием в колонии особого режима. Я думаю, что подозреваемый всю жизнь был абсолютно вменяемым, нормальным и спокойным. При этом при всем был дееспособен. В одну секунду он не может стать не дееспособен. Вот на это, конечно, надо будет и общественности, и прессе обратить особое внимание», - поделился криминалист.

Портал «Страсти» узнал подробности убийства в Краснодаре, пообщавшись с родной сестрой погибшей. Интервью читайте на нашем сайте.