Криминалист Игнатов об истории россиянки, чей муж угрожает убить дочь: «Рано или поздно будет перекручивать ее через мясорубку»

Криминалист, полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов высказался об истории жительницы Химок, бывший сожитель которой угрожает пустить дочь на фарш. По словам россиянки, мужчина хочет расправиться с ребенком из-за доли в квартире, которую не может получить.

По мнению эксперта, оправдать то, что отец отправляет сообщения, где подробно рассказывает об убийстве ребенка, невозможно. Он отметил, что должна быть проведена экспертиза для выяснения – вменяемый ли мужчина или нет.

«Это вообще нонсенс. Это недопустимо. Ведь, понимаете, рано или поздно все эти его угрозы, фантазии и представления, как он будет разбираться с девочкой, перекручивать ее через мясорубку, они могут осуществиться в жизнь. Поэтому я считаю, что данный гражданин не заслуживает никаких снисхождений. Никакие действия его бывшей гражданской жены не могут оправдать таких действий с его стороны. Он подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье «Угроза убийством несовершеннолетнему» и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть расследование и предстание перед судом. А там уже экспертизы. Или если он на самом деле психически нездоровый человек, то к нему меры необходимо применить принудительного характера — поместить в стационар закрытого типа для прохождения интенсивного лечения от психического расстройства. А если он меняемый и возможно передать дело в суд, то он должен получить по заслугам», - прокомментировал Игнатов.

Полную историю россиянки, которая получает угрозы от бывшего сожителя, читайте на сайте «Страсти».