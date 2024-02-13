«Смысл его жизни — уничтожить меня и ребенка»: история россиянки, чью дочь экс-муж угрожает пустить на фарш

— Голосовые с угрозами получаете только вы или еще и ваша дочь, другие родные?

— Голосовые получаю я. Также угрозы высказывались в телефонных разговорах с моей мамой и касались они не только меня, дочки и мамы, но и других родственников.

— Какие именно жалобы на вас пишет бывший муж, чтобы отнять у вас ребенка? На что давит?

— Зная, что воспитывать ребенка в одиночку непросто, он отправляет жалобы с заведомо ложной информацией во все возможные инстанции, чтобы доставить мне как можно больше неприятностей с целью вынудить переписать на него и его мать мою долю в вышеуказанной квартире. Также вместе с матерью он во всех инстанциях, да и просто среди всего окружения распространяет заведомо ложную информацию о якобы совершенном мной воровстве. Причем масштабы преподносимого увеличиваются раз от раза, начиная от зарядки от телефона и заканчивая шубами, золотом и деньгами с их слов в размерах от 7 до 40 миллионов. Также заявляют о якобы моем аморальном образе жизни, глупости, никчемности, неспособности ни к чему, тунеядстве и алчности. Даже ими озвучивается версия о моих попытках отсудить у них коммерческую недвижимость в свою пользу, хотя у меня и в мыслях ничего подобного не было, и единственный вопрос был об алиментах на дочь. Много распространяется и другой порочащей меня информации с целью надломить меня морально. В своей лжи в мой адрес они с матерью себя не ограничивают, не гнушаясь ничем, заверяя всех и вся, что все заработанное принадлежит исключительно им и было мной украдено. Даже лечение моей матери, которое происходило полностью за счет средств государства и силами врачей городской больницы, и впоследствии уходом моими и родных силами - они позиционируют, как осуществленное исключительно Юрой, пытаясь враньем своим возвысить себя. В любой ситуации, прекрасно понимая, что я одна и меня защитить некому, они измываются надо мной, как хотят. Полиция бездействует.

— Вы считаете, что Юрий действительно способен, как угрожает, прокрутить дочь через мясорубку?

— Я действительно считаю, что человек имеет все для этого, и то, что его сдерживает - это помощь его адвокатов, умных людей, дающих ему советы, которыми он и пользуется.

— Сейчас вы как-то пытаетесь ограничивать дочь в целях защиты? Пускаете ли ее в школу, на прогулки с друзьями?

— Я как единственный близкий для нее человек пытаюсь защитить ее, как могу. Обращаюсь во все инстанции. Возможность отпустить ребенка и не думать о ней… Я не могу себе даже представить такого. Если Юра говорит об уничтожении, то если я не смогу найти, достучаться до сердец неравнодушных, но справедливых людей, смерть нужно принимать вместе. На кого я ее оставлю? Несмотря на работу, я вожу ее в школу, кружки, уроки. Прошу помощи у людей, с которыми не знакома, но верю в порядочность и справедливость. У меня действительно нет никого дороже ребенка. Вера в порядочность людей еще теплиться в моей душе.

— Вы хотите привлечь Юрия к уголовной ответственности?

— Желаю добиться запрета на приближение, потому как в его действиях и поступках опасность идет красной нитью. Ему дочь по большому счету не нужна... Он о ее судьбе думать не будет никогда.

— Как считаете, если вы перепишите на Юрия долю в квартире, угрозы прекратятся?

— Что я могу сказать? Можно ли поверить человеку, который обманывал меня множество раз? Нет никакой уверенности, что будет так. Теплится надежда на то, что моя девочка больше никогда не будет переживать такого, у нее будет крыша над головой, и найдутся квалифицированные специалисты, которые помогут. И правду за рубль не продадут. Я думаю все-таки, что не прекратится ничего, потому что у Юры параноидальная мысль - убить меня и ребенка. И отказаться от доли в квартире я не могу, так как это единственное жилье у меня и моего ребенка.

Портал «Страсти» предоставляет расшифровку некоторых голосовых сообщений, которые были отправлены Ирине от бывшего мужа Юрия. Записи были переданы изданию героиней материала.

«Я продавал все, потому что мне обещали убить тебя сразу. Я очень много из-за этого продал, просто не срослось. Я не пошел на это дело, так как это всегда успеется сделать. До последнего буду стараться что-то решить. Ну как решить? Давить через школу, через ребенка потом. Мне же через ребенка дадут? Обязательно. А куда ты денешься? А там уже будем смотреть, что ты обратно получишь, в каком-то виде».

«Ты использовала нас просто для получения московской прописки, для получения алиментов. Меня и ребенка. Так ребенка надо ликвидировать, чтобы у тебя не было этих алиментов. Вот и все».

«Как я сказал, человек пять приведу с собой, тех же бабенок, они все в курсе событий. Заплачу им там тысяч по десять. Ну, вызовешь полицию, подрались две бабенки, даже три – дальше что? Думаешь, кто-то этим заниматься будет?».

«Я тебе отправляю эти сообщения, чтобы ты видела, как живут другие люди, и делала соответствующие выводы, и понимала, что любой из этих людей тебе перережет глотку или что-нибудь подсыплет, понимаешь? Или ребенку».

«Ребенок у тебя. Он находится под влиянием тебя и богадельни, поэтому его надо просто ликвидировать. Понимаешь ход моих мыслей? Так что давай как-то этот вопрос продумаем, лишение родительских прав, любая форма, только двигаться. То есть не болтовня там про какого-то адвоката. Я тебе сказал, мы добиваемся одного — уничтожения ребенка».

«Я тебя убью с радостью. И ребенка ты такого же подонка, как и ты, воспитываешь, таскающего из семьи. Ты рискуешь ребенком! Все, что хочешь, может с ним случиться. Случайно под поезд попал – шел, поскользнулся, упал. Бывает такое».

«Когда к нам Даша попадется в руки, мы ее пропустим через мясорубку. Я знаю хорошо, как это сделать».

«У меня будет ребенок по решению суда на один день. Все! Это все, что я хочу. А потом уже посмотрим, что ты обратно получишь».

«Давай по квартире что-то решать и по ребенку. Давай договариваться реально (смеется). Или по частям будем, допустим: ручку, ножку меняем на какую-то часть квартиры. Мне вообще все равно».

«С Дашей пойдет психолог нужным нам, мы ему хорошо заплатим. И он вынесет нам решение, которое будет нужно. Посмотрим, что в дальнейшем будет. Меня ничто не остановит».

«Все имущество, проданное мной, будет направлено на ваше уничтожение со временем».

«Ты помнишь, как бомжиха взяла ребенка с рынка и увезла? Сейчас он взрослее стал, я знаю, что его будет сложнее так увезти. Но есть для этого усыпительные лекарства, которые вводят человека в сон. Его увезут и все. Я тебе еще раз повторяю, мне плевать на все эти ответственности, бред все это».

«У меня в голове только одно — убить тебя и решить вопрос по ребенку. Ты понимаешь, что я сделаю это при первой же возможности, потому что второй может и не быть? Ты просто зачем все это делаешь? Цель какова? Я тебе честно в течение полугода говорю одно и то же — меня интересует только одно, чтобы ты сдохла поскорее. Ты испортила всю нашу жизнь и главное, ради чего. Да ничего ты не получила за эти два с половиной года. У тебя есть только проблемы, которые в будущем будут и у ребенка капитальные. Я сам сдохну и вас за собой утащу».

Это малая часть тех сообщений, которые отправил бывший муж Ирине с того момента, как она приняла решение уйти от него. Многие мы не смогли предоставить из-за наличия большого количество ненормативной лексики. В них Юрий также угрожает экс-супруге и их общему ребенку.

Кроме того, мы попросили прокомментировать ситуацию Ирины экспертов.

Правозащитница Светлана Грачева: «В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что бездействие полиции в делах «о домашнем насилии» приводит уже к стабильности угроз жизнью вот такими абьюзерами, он себя убедил и поверил, что ему ничего не будет. Плевать он хотел на правоохранительные органы и суды, а поэтому осталось дело за малым, только воплотить угрозы в реальность. У меня сомнений нет, что этот человек способен на убийства, его психическое состояние нестабильно. Таких надо изолировать от общества. Он опасен не только для своей бывшей женщины и родной дочки, но и для всего социума. Надеюсь, что после выхода интервью, эта история заинтересует А.И Бастрыкина».

Криминалист, полковник РУБОП в отставке Михаил Игнатов: «Хочу выразить свое мнение по поводу этой ситуации. Что бы там не было между мужем и женой, состоящими или нет в гражданском браке, это в принципе не имеет никакого значения, никто не давал права мужчине осуществлять угрозу физической расправы своего несовершеннолетнего ребенка. Еще и такими извращенными методами, которые данный гражданин указывает в своих голосовых сообщениях. Это вообще нонсенс. Это недопустимо. Ведь, понимаете, рано или поздно все эти его угрозы, фантазии и представления, как он будет разбираться с девочкой, перекручивать ее через мясорубку, они могут осуществиться в жизнь. Поэтому я считаю, что данный гражданин не заслуживает никаких снисхождений. Никакие действия его бывшей гражданской жены не могут оправдать таких действий с его стороны. Он подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье «Угроза убийством несовершеннолетнему» и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть расследование и предстание перед судом. А там уже экспертизы. Или если он на самом деле психически нездоровый человек, то к нему меры необходимо применить принудительного характера — поместить в стационар закрытого типа для прохождения интенсивного лечения от психического расстройства. А если он меняемый и возможно передать дело в суд, то он должен получить по заслугам. То есть суд должен решить, что в данном случае сделать и какие меры наказания применить. Не нужно ждать, когда убьет. В этой ситуации лучше упредить и не допустить серьезную трагедию».

Адвокат по семейным делам Виктория Данильченко: «Стоит отметить, что в российском законодательстве не предусмотрен запрет на приближение одного человека к другому. Не установлен запрет, что бывший супруг не может находиться в том же кафе или в том же магазине, или, например, не может парковаться по соседству. Если человек считает, что в результате действий бывшего супруга ему угрожает опасность, он может сообщить об этом в полицию. Следует подробно описать обстоятельства произошедшего.

Так, уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119). При этом угроза убийством может быть выражена в любой форме. Отсутствие словесных угроз не исключает уголовной ответственности по ч. 1 ст.119 УК РФ.

Если же бывший сожитель не угрожает расправой, это не значит, что человек не сможет ничего предпринять. В российском законодательстве установлена административная ответственность за оскорбления, то есть унижение чести и достоинства другого человека. Ст.5.61 КоАП РФ предусмотрен административный штраф за оскорбления. В каждом конкретном случае действия бывшего супруга также могут быть квалифицированы по другим статьям УК РФ. И всегда следует фиксировать все звонки, смс-сообщения, письма, отправленные на электронную почту, посылки».

Мы просим СК внимательно изучить эту историю и пока люди живы и здоровы - предотвратить трагедию.